Fondazione ITS-EAT Academy: a Grosseto parte il percorso biennale “Fm&Em”

Grosseto: Dal 31 ottobre Grosseto tornerà ad ospitare il percorso formativo in “food marketing & export management” nel biennio 2024-2026. «Questa è un'ottima notizia - sottolinea la direttrice della Fondazione Its Eat Academy, Paola Parmeggiani - soprattutto perché siamo già arrivati con una certa facilità ad avere 22 ragazze e ragazzi che frequenteranno le lezioni. A questo punto terremo aperti i termini di iscrizione fino a venerdì 15 novembre per vedere se raggiungiamo il numero massimo di 25 studenti per classe, ma la certezza della partenza del corso è oramai acquisita. Complice anche uno sforzo maggiore per far conoscere le opportunità di studio e le prospettive professionali, abbiamo notato una crescente attenzione ai nostri corsi sia da parte dei neodiplomati che da quella di persone che già lavorano, interessate ad acquisire nuove competenze per migliorare la propria posizione lavorativa all'interno delle aziende».





Ad oggi ai corsi Its Eat Academy si sono diplomati 270 studenti e studentesse. La conclusione del percorso di alta formazione non universitaria comporta l'acquisizione di un diploma di V Livello Eqf (quadro europeo delle qualifiche), valido anche come titolo di accesso alla classe di concorsi B 11, e per diventare insegnante tecnico pratico (Itp) nei laboratori di scienze e tecnologie agrarie. Oltre a dare l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di perito agrario (ma solo per chi abbia il diploma tecnico agrario). “Food marketing & export management” è un corso a cadenza biennale con 2.000 ore di lezioni, 800 delle quali di tirocini formativi presso aziende agroalimentari, anche all'estero. Oltre il 70% dei docenti, vengono dal mondo delle professioni e della produzione. Questo consente agli studenti di calarsi subito nella realtà del lavoro e di acquisire elevate competenze professionali, per cui al momento in cui concludono il ciclo di formazione sono pronti per lavorare

Con l’obiettivo di facilitare l'accesso a questo livello di formazione professionale superiore, infine, per gli studenti fuori sede sono previste borse di studio di circa 6.000 euro/anno, di 3.600 per i pendolari o di 2.500 per gli studenti in sede.

Per avere intanto informazioni è possibile consultare il sito Internet della Fondazione Eat https://fondazione-eat.it, oppure telefonare al 333-1328663 – 342-8632392 – 0564-1791224, recarsi alla sede di via Giordania 229 a Grosseto, o scrivere a info@fondazione-eat.it.