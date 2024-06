Follonica volta pagina sul serio: Matteo Buoncristiani è sindaco al primo turno

Follonica: Il 10 giugno 2024 Follonica volta pagina sul serio e inizia a scrivere una nuova pagina della sua storia: con il 50,44% la città sceglie Matteo Buoncristiani come nuovo sindaco. Non c'è bisogno del ballottaggio, gli elettori del Golfo bocciano la continuità e consegnano le chiavi del Municipio a un giovane professionista follonichese, appoggiato con convinzione dal centro destra, ma che ha voluto e costruito intorno a sé un progetto politico e amministrativo fortemente civico, capace di attrarre anche forze di segno opposto.







Una ricorrenza importante quella del 10 giugno che, adesso, rimarrà anche nella storia della città per la vittoria del primo candidato a sindaco che non è diretta espressione del centro sinistra, ma che ha saputo presentare un progetto vincente, propositivo, aperto al dialogo: «Sono molto felice – dice il neo sindaco – sono entusiasta di un risultato che non esito a definire storico. Intorno a me non ho voluto tifoserie, la nostra campagna elettorale non è stata né becera né offensiva. Ci siamo limitati a sottolineare le mancanze di questa amministrazione e di quelle dello stesso segno che l'hanno preceduta e abbiamo offerto soluzioni concrete ai problemi. Non abbiamo fatto promesse irrealizzabili, ma abbiamo proposto progetti credibili e fattivi, presentando dei candidati che garantissero un'immediata operatività della nostra amministrazione».

Immensa gioia e soddisfazione per Matteo Buoncristiani e per i suoi numerosi sostenitori, ma il neo sindaco rimane con i piedi ben piantati per terra: «Quella della campagna elettorale – sottolinea – è stata una bellissima avventura. Ho avuto l'occasione di incontrare tante persone e di conoscere e comprendere non solo le loro difficoltà, ma anche i tanti problemi di Follonica. Oggi è il giorno dei festeggiamenti, ma da domani arriva la sfida vera: testa e cuore impegnati ad amministrare, prendendomi cura della città, delle mie concittadine e dei miei concittadini al meglio delle possibilità mie e della mia squadra. Sono consapevole che la situazione non è rosea e che la strada sarà in salita, ma noi abbiamo le idee chiare e una visione di futuro».

Pacato e concreto, il sindaco è già con il pensiero ai primi 100 giorni: «Dobbiamo formare in fretta la squadra – conclude – dare gambe alla nostra nuova amministrazione che, ci tengo a sottolinearlo, rimarrà sempre aperta al dialogo costante con la cittadinanza. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, nel mio progetto, che mi hanno sostenuto e ai follonichesi che hanno deciso di votarmi per voltare pagina insieme».