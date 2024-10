Follonica: Follonica saluta il proprietario e chef del ristorante Il Sottomarino, uno dei più conosciuti nel Golfo. Filippo Pagana Sgalli se ne è andato a 65 anni, a causa di una malattia con cui ha dovuto convivere negli ultimi anni: era ricoverato all’ospedale di Grosseto. Lascia la moglie Candida e i figli Silvio e Paola. Ora saranno loro – tutti insieme, con la compagnia dei due splendidi nipotini di Filippo – a portare avanti l'attività di famiglia.

Follonica, negli anni '80, ha unito questa famiglia, con Candida che arrivava da Livigno e Filippo dalla Sicilia. Per anni Filippo Pagana Sgalli ha lavorato nei ristoranti più conosciuti della zona, per poi prendere la decisione di avviare una propria attività: oggi Il Sottomarino è un punto di riferimento per la costa follonichese, sulla terrazza dell'ex Florida. Il mare davanti a fare da cornice e le ricette di Filippo al tavolo. La salma, da lunedì 7 ottobre, sarà nella Sala del commiato in piazza Don Ugo Salti 2 a Follonica.

Il funerale sarà celebrato martedì 8 ottobre alle ore 15:00 nella chiesa di San Leopoldo.