Follonica. Liste civiche: "solidarietà ai politici del centro sinistra"

Follonica: "La politica a livello locale, almeno quella a livello locale, dovrebbe essere estranea a qualsiasi forma di minaccia e di insulto sistematico. E' il nostro punto di vista, un concetto che non ha colori politici e che ci porta a esprimere la nostra sincera vicinanza agli esponenti politici del centro sinistra oggetto di quelle che sembrano forme di persecuzione personale. Ultimamente, da quanto si apprende dalla stampa, l'annosa vicenda pare stia "evolvendosi" in forme ancora insidiose.

E' evidente che sussistano degli impedimenti importanti affinchè questa triste situazione possa cessare. Tuttavia, è doveroso superare le differenze politiche esistenti e fare da stimolo affinché Francesca, Miriam e Barbara e chi sta vivendo questa triste situazione possano tornare a vivere in assoluta tranquillità", termina la nota In movimento per Follonica e Follonica nel cuore