Follonica: L’amministrazione comunale saluta le campionesse del mondo di vela Parrinelli e Lusini

Il Sindaco Matteo Buoncristiani incontra le veliste Parrinelli e Lusini, oro al Campionato del mondo femminile in RS FEVA



Follonica: Le veliste follonichesi Camilla Parrinelli e Giulia Lusini hanno vinto il Campionato del Mondo femminile in RS FEVA femminile nei Paesi Bassi, e 4 assolute del Campionato. "Come avevo annunciato, oggi ho voluto incontrare Camilla e Giulia per esprimere i complimenti dell'amministrazione comunale - dice il sindaco Matteo Buoncristiani - per una medaglia d'oro meritata e di grande prestigio, frutto di impegno, costanza e passione. Questo traguardo sul tetto del mondo inorgoglisce la città, le famiglie e la Lega Navale, oltre all'allenatore Nedo Catinelli.

Un riconoscimento viene dato anche agli altri equipaggi presenti, ed in particolare Lucifora Giovanni, Lucifora Matilde, Giovannetti Dario, Manfredi Lorenzo, Buti Filippo, Mosso Anna, Nannetti Lapo, Baronci Folco, Mengozzi Alice, Ferini Agata, Rulli Michele