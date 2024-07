Cronaca Follonica, investita donna in città, interviene Cri. Ricoverata al pronto soccorso del Misericordia 25 luglio 2024

Follonica: Attivato stamattina un intervento del 118 della Asl Toscana sudest per investimento pedone a Follonica, in via Roma. Il sinistro è accaduto attorno alle ore 10.10. Sul posto, si è recata l'ambulanza della Croce Rossa di Follonica. La persona ferita, una donna di 63 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2



