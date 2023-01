Follonica e il Pnrr (e non solo): 25 milioni e 440 mila euro di investimenti

Questa mattina l'amministrazione comunale di Follonica ha presentato i tanti interventi realizzabili grazie ai finanziamenti ottenuti durante il 2022



Follonica: 25 milioni e 440 mila euro: a tanto ammontano le risorse ottenute dall'Amministrazione Comunale di Follonica tramite il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e tramite atre forme di finanziamento pubblico. Risorse ottenute durante il 2022 e che sono destinate a molti interventi fondamentali per la città. Un bilancio importante, che vuole dare una prospettiva di sviluppo, e che arriva nell'ultimo anno del secondo mandato del sindaco Andrea Benini.

Questa mattina il sindaco, insieme alla sua giunta, ha illustrato nel dettaglio le singole iniziative che verranno portate avanti durante i prossimi mesi. Alcune di queste sono già in corso d'opera, altre invece sono già state realizzate nel corso dell'anno precedente. «Grazie alla programmazione – dice Benini – abbiamo costruito un programma consistente di interventi che adesso verrà portato avanti con tempi precisi. Abbiamo quindi deciso di mettere in fila tutti i finanziamenti ottenuti nel corso del 2022, la gran parte derivanti dal Pnrr, ma non solo, e il risultato è un elenco di lavori che interesseranno la città intera e che riguardano molti ambiti diversi: dallo sport al turismo fino all'accoglienza delle fasce più deboli della popolazione. Un lavoro di squadra che è stato possibile grazie alla dedizione e all'impegno degli uffici che hanno lavorato ai vari progetti».

«Dai finanziamenti ottenuti per l'edilizia scolastica, passando per quelli ottenuti per l'Ilva, fino ai contributi per la riqualificazione della Colonia Marina sono tanti i lavori che verranno realizzati – dice la giunta – Non mancano poi, ovviamente, i finanziamenti arrivati per l'intero quartiere Senzuno, quelli per il Palagolfo e quelli per il Mercato Coperto. Dal Pnrr passando per i finanziamenti arrivati dalla Regione Toscana, fino a quelli del Flag e del Ministero dell'Interno, Follonica può vantare un patrimonio di oltre 25 milioni di euro per la città del futuro».