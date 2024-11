Attualità Follonica: Consiglio Comunale per il giorno 14 novembre 2024 13 novembre 2024

Follonica: Convocato, su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto, il Consiglio Comunale del 14 novembre 2024 ore 14.00 presso la Sala Consiliare. Ordine del Giorno Su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto è stata inviata Convocazione ed Ordine del Giorno del Consiglio Comunale per il giorno 14 novembre 2024 ore 14,00 che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare. Ecco l'Ordine del Giorno: IN SEDUTA SEGRETA 1. PROPOSTA n.60 CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI ART.63 COMMA 1 PUNTO 6 E ART.69 D.LG.VO 267/2000 E S.M.I. IN SEDUTA PUBBLICA 2.PROPOSTA N. 63 - PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 SETTEMBRE 2024. APPROVAZIONE 3.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI. 4.MOZIONE N. 53 – ISTITUZIONE COMMISSIONE PER LE POLITICHE DI GENERE 5.ORDINE DEL GIORNO prot. 51209 del 04.11.2024 - VIOLENZA SESSUALE “MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI AGGRAVANTI EX ART 609 TER C.P.” PRESENTATO DA GIORGIERI MIRJAM I cittadini possono assistere al Consiglio Comunale anche accedendo al canale Youtube del Comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams

