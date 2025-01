Attualità Follonica: Collaborazione tra Comune e scuole superiori per il Cineforum 13 gennaio 2025

Follonica: Il Comune di Follonica ha concesso il patrocinio e la sala Tirreno al Cineforum scolastico organizzato dall’Istituto statale di istruzione superiore di Follonica (Isis) Il Comune di Follonica ha concesso il patrocinio e la sala Tirreno al Cineforum scolastico organizzato dall’Istituto statale di istruzione superiore di Follonica (Isis). Un ciclo di nove proiezioni di film rivolto a alunne e alunni delle classi del triennio dei Licei e degli Istituti tecnici e professionali. Il titolo della rassegna di quest'anno, incentrata sul rapporto tra realtà e apparenza, sarà “Visioni smascherate”. “Abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa – dice l’assessore alle Politiche educative Stefania Turini – che vuole stimolare uno sguardo critico sulla realtà sociale, favorire un percorso di conoscenza di sé e il senso di condivisione e della comunità, attraverso opere cinematografiche di riconosciuto valore. Un calendario di appuntamenti già strutturato dalla scuola in passato, che quest’anno coinvolge anche il Comune e questo ci fa molto piacere”. Ecco il calendario con date e titoli dei film selezionati: 1. 16 Gennaio 2025 - The Truman show di P. Weir (Usa, 1998) 2. 23 Gennaio 2025 - Apri gli occhi di A. Amenabar (Spagna 1997) 3. 30 Gennaio 2025 - Vogliamo vivere! di E. Lubitsch (Usa 1942) 4. 6 Febbaio 2025 - Donnie Darko di R. Kelly (Usa 2001) 5. 13 Febbraio 2025 - Toc Toc di V. Villanueva (Spagna, 2017) 6. 27 Febbraio 2025 - Metropolis di F. Lang (Germania 1927) 7. 6 Marzo 2025 - Perfetti sconosciuti di P. Genovese (Italia 2016) 8. 13 Marzo 2025 - Il cigno nero di D. Aronofsky (Usa 2010) 9. 20 Marzo 2025 - Fedora di B. Wilder (Germania 1978)

