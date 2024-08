Attualità Follonica, c'è il Consiglio Comunale per il giorno giovedì 8 Agosto 7 agosto 2024

7 agosto 2024 139

139 Stampa

Redazione

Follonica: Su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto, è stata inviata la Convocazione del Consiglio Comunale che per il giorno giovedì 8 Agosto 2024 ore 09:30, che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare. Ecco l’ Ordine del Giorno: 1.Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri 2.Domanda d’attualità: Rimozione striscione “Verità per Giulio Regeni” prot. n. 0031662 del 15-07- 2024 3.Domanda d’attualità: “Deleghe ai Consiglieri Comunali” prot. 33760 del 30-07-2024 4.Interpellanza “Nautibus” prot. n. 0031662 del 15-07-2024 5.Proposta n. 40 - Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 dlgs 267/2000 6.Proposta n. 41 - Deliberazione di Assestamento generale di bilancio 2024/2026 (art. 175 co. 8 dlgs 267/2000) - Accertamento Equilibri generali di bilancio (art. 193 co. 2 dlgs 267/2000) - stato di attuazione dei programmi (art. 147-ter dlgs 267/2000) 7.proposta n. 43 - Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026 ed Elenco annuale dei lavori per l'anno 2024 - variazione n.2 I cittadini possono assistere al consiglio comunale anche accedendo al canale Youtube del comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Follonica, c'è il Consiglio Comunale per il giorno giovedì 8 Agosto Follonica, c'è il Consiglio Comunale per il giorno giovedì 8 Agosto 2024-08-07T14:30:00+02:00 263 it Follonica, c'è il Consiglio Comunale per il giorno giovedì 8 Agosto 2024 ore 09:30 - Ordine del Giorno PT1M /media/images/comune-follonica-stendardo.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-follonica-stendardo.jpg Maremma News Follonica, Wed, 07 Aug 2024 14:30:00 GMT