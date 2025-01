Attualità Follonica: Benedizione animali per Sant’Antonio Abate il 19 gennaio 17 gennaio 2025

Domenica 19 gennaio 2025 dalle ore 15, giornata dedicata agli animali in occasione del giorno di Sant'Antonio Abate Follonica: Domenica 19 gennaio 2025 in occasione del giorno di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici, l'Associazione Butteri d'Alta Maremma, con il Patrocinio del Comune di Follonica, organizza dalle ore 15.00 la Benedizione degli animali effettuata da Don Marius Balint, presso la Spiaggia davanti al Circolo Nautico Cala Violina di Follonica. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare in compagnia dei propri amici animali.



