Attualità Follonica: Avviso per la nomina del Nucleo di Valutazione 11 agosto 2024

Follonica: Pubblicato l’avviso per la nomina del Nucleo di Valutazione mediante avviso pubblico, tramite conferimento di incarico a esperto esterno, fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco – scadenza lunedì 2 settembre ore 12

Il Comune di Follonica intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione mediante avviso pubblico, tramite conferimento di incarico a esperto esterno, fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco. La presentazione della candidatura alla procedura deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA - disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda di ammissione deve essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 02 settembre 2024. Per consultare i requisiti di partecipazione, il corrispettivo, il dettaglio della presentazione delle domande di ammissione, le modalità e i tempi di svolgimento dell’incarico, consultare la rete civica www.comune.follonica.gr.it sezione albo pretorio on line. Seguici



