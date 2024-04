Cronaca Fiocco azzurro in casa Nuova Grosseto Barbanella: è nato Federico Lanzano 2 aprile 2024

Grosseto: Un lieto evento in casa Nuova Grosseto Barbanella. Questa mattina alle 11:30 è nato Federico Lanzano, figlio di Mattia che ha vestito in passato i colori della squadra cittadina e che da anni collabora con la società di via Australia, nonché nipote del presidente Domenico. Il bambino, del peso di 3,8 chilogrammi, è nato presso l’ospedale Misericordia di Grosseto. A tutta la famiglia Lanzano e alla mamma Lisa Boccini vanno le più sentite felicitazioni da parte di tutta la Nuova Grosseto alla quale si unisce la redazione di MaremmaNews.it

