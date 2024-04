Sport Finisce il sogno dell'Atlante Grosseto: sconfitta da Real Fabrica retrocede in Serie B 14 aprile 2024

Grosseto: Brutte notizie per l'Atlante Grosseto, sconfitta dal Real Fabrica di Roma perde il derby salvezza e retrocede direttamente in Serie B.

Una doccia fredda per i bincorossi, inaspettata. Sarebbe bastato un pareggio ma la partita è iniziata con il piede sbagliato per gli uomini di mister Jukic che hanno subito due reti nei primi dieci minuti. L'Atlante perde lo scontro diretto, 4-3 il risultato finale, e le costa la retrocessione. ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Chisci, Allegro, El Johari, Bellucci, Imperato, Liburdi. Allenatore Ivo Jukic. REAL FABRICA DI ROMA: Relandini, Sciarrini, Russo, Martinozzi, Proietti, Sbarra, Biagi, Picca, Abati, Stentella, Bielousov, Emer. Allenatore Luca Lucchetti. ARBITRI: Domenico De Candia di Molfetta e Vincenzo Buzzacchino di Taranto; cronometrista Andrea Antagonista di Roma 2. MARCATORI: 5′ Martinozzi, 8′ Russo, 10′ Zanella, 18′ Zanella. 4′ st Emer, 11′ st Bielousov, 20′ st Liburdi.

