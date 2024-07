Cultura “Filminsieme”: secondo appuntamento per la rassegna di #capalbiogiovani 15 luglio 2024

15 luglio 2024 127

Stampa

Redazione

Capalbio: Prosegue la rassegna cinematografica “Filminsieme” di #capalbiogiovani, il gruppo parrocchiale che promuove varie iniziative il cui scopo principale è quello di fare comunità, creando e mantenendo vivo lo spirito di condivisione e approfondendo così le relazioni al di là dei fondamentali momenti dell’attività pastorale. Il secondo appuntamento della kermesse è mercoledì 17 luglio, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice del sagrato della chiesa di Capalbio Scalo. Il film trasmesso verrà scoperto dal pubblico solo al momento della proiezione.

Per maggiori informazioni è possibile e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.

