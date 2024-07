Cultura “Filminsieme”: al via la rassegna cinematografica di #capalbiogiovani 10 luglio 2024

Capalbio: Tutto pronto per la rassegna cinematografica “Filminsieme” di #capalbiogiovani, il gruppo parrocchiale che promuove varie iniziative il cui scopo principale è quello di fare comunità, creando e mantenendo vivo lo spirito di condivisione e approfondendo così le relazioni al di là dei fondamentali momenti dell’attività pastorale.

Il primo appuntamento della kermesse è mercoledì 10 luglio, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice del sagrato della chiesa di Capalbio Scalo. Il film trasmesso verrà scoperto dal pubblico solo al momento della proiezione. “Abbiamo accolto con entusiasmo – commenta il gruppo #capalbiogiovani - l’opportunità di collaborare con Fondazione Capalbio, condividendo un progetto comune di più ampio respiro grazie anche al generoso sostegno del Comune, di Banca Tema e di Terre di S.A.C.R.A. Questo circolo virtuoso ci consente di tenere ben saldo il legame con la comunità, offrendo al nostro pubblico una piccola ma interessante rassegna cinematografica con l’obiettivo di far riflettere su tematiche sempre attuali”. Per maggiori informazioni è possibile e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.

