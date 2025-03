Filippo Ganna vince la prima tappa della Tirreno Adriatico e veste la prima Maglia Azzurra

Foto Francesco babboni

Lido di Camaiore: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha vinto la prima tappa della Tirreno Adriatico Crédit Agricole, la Lido di Camaiore-Lido di Camaiore Tudor ITT di 11.5 km. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) e Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) hanno fatto registrare rispettivamente il secondo e il terzo miglior tempo sul traguardo.

Grazie a questo risultato Filippo Ganna veste la prima Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra Filippo Ganna ha dichiarato: "Ho fatto una bellissima cronometro oggi, quindi sono davvero felice. Il direttore sportivo Dario Cioni mi ha incitato fino al traguardo. Ero sugli stessi tempi di Juan Ayuso a metà percorso, quindi sapevo di poter dare qualcosa in più nella seconda parte, dove ho guadagnato tanto. Mi sono allenato molto per questa cronometro così come per i prossimi impegni. Ho fatto decisamente meglio rispetto a un anno fa, quando avevo perso per un secondo. Non vedo l’ora di dare il massimo anche nel resto della settimana".

Curiosità:

Le maglie di leader della 60esima Tirreno Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Socage - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con madeinitaly.gov.it by ITA - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata Crédit Agricole - Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG)

ORDINE D'ARRIVO

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) - 11.5 km in 12'17", media di 56.173 km/h Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 23" Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) a 28"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 2 - Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 23" 3 - Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) a 28"

