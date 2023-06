Fidi Toscana: la situazione dei dipendenti

L’assessore Leonardo Marras ha risposto all’interrogazione della consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto-Toscana Domani



Firenze: “Il 30 settembre del 2022 è stato comunicato alla Regione l’elenco di 25 esuberi di cui 20 da avviare alla procedura di ricollocamento entro un anno e con ricorso a procedure di fuoriuscita agevolata, successivamente l’elenco degli esuberi è stato rettificato in 19”. Con queste parole l’assessore regionale all’Economia Leonardo Marras ha risposto in Aula all’interrogazione della consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto-Toscana Domani in merito alla situazione dei dipendenti di Fidi Toscana.



“L’elenco- continua Marras - è stato preceduto dalla firma di un verbale di intesa tra Regione Toscana, Sviluppo toscana e le organizzazioni sindacali dei lavoratori con cui si conviene per la ricollocazione di 20 lavoratori con qualifica non dirigenziale per il rafforzamento di Sviluppo toscana, garantendo la stessa condizione economica precedente”. Marras ha precisato che “20 unità dichiarate in esubero da Fidi sono state assorbite a tempo pieno e indeterminato” e ancora “le risorse in organico con contratto a tempo indeterminato di Sviluppo toscana sono aumentate di 6 unità passando da 65 a 71” e infine, “è stata approvata un’ulteriore revisione organica con un incremento di 13 unità a tempo indeterminato che passano da 71 a 84 unità”. In sintesi, “l’assorbimento degli esuberi si assesta in 19 unità assunte da Fidi toscana dai primi del 2023, assunti in modo scaglionato: 5 unità da febbraio, 1 da marzo, 12 da aprile, 1 da maggio”.

“L’obiettivo - ha detto Tozzi nella sua replica - era quello del ricollocamento. Ci ha detto, e ne prendiamo atto, che si tratta di 19 ricollocamenti su Sviluppo toscana con assunzioni scaglionate e soprattutto che si è trattato di un ricollocamento concordato con le organizzazioni sindacali”.