Fibs, il grossetano Marco Mazzieri ufficialmente candidato alla presidenza

Grosseto: "Metto la mia esperienza e le mie competenze a disposizione di tutto il nostro movimento che sta vivendo un grande malessere. Le politiche federali degli ultimi anni non hanno prodotto i risultati promessi e sperati e questo è evidente a tutti. C’è bisogno di una rivoluzione culturale che coinvolga tutti gli attori, ma la Federazione deve essere la prima a intraprenderla. Il mio gruppo, 'Conto Pieno 2024’, ed io siamo pronti e preparati per farlo”.



Con queste parole, Marco Mazzieri ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball - la cui elezione si terrà in occasione della XXXVII Assemblea Elettiva, prevista per sabato 16 novembre presso l’RHI Porta Bologna di Pieve di Cento, in provincia di Bologna.

"Ammetto di essermi un po' emozionato quando ho inviato la PEC della mia candidatura agli Organi Federali," rivela Mazzieri. "In quel momento, ho ripercorso tutta la mia vita, che ho sempre dedicato al nostro mondo e alla Federazione. Da quando ero bat-boy a giocatore, da consigliere federale come atleta a manager della nazionale italiana, passando per il ruolo di coach all’Accademia di Tirrenia, fino ad ora, in cui mi candido come nuovo Presidente Federale. Negli ultimi anni ho sentito l’esigenza di intervenire per rilanciare il nostro movimento. Nei prossimi giorni, oltre a presentare i candidati del gruppo 'Conto Pieno' per il Consiglio Federale, illustreremo il nostro programma. Tra i punti chiave - spiega Mazzieri - ci sono il rilancio della Federazione e del rapporto con le società, il sostegno al duro lavoro svolto quotidianamente dai tecnici italiani, il miglioramento dell'attività del settore giovanile e una maggiore valorizzazione del talento di giocatori e giocatrici di formazione italiana. Da parte nostra non c’è però l’intenzione di cambiare ogni cosa a prescindere per rompere per forza con il passato, così come accaduto in questi ultimi anni. Mi riferisco ad esempio alla nazionale seniores di softball, che ben si è comportata negli ultimi anni, vincendo l’ultimo Europeo, e che dovremo mettere nella condizione di ripetersi ancora una volta. La nostra Federazione lavorerà per il bene e per la crescita dell’intero movimento, non per gli interessi del singolo o di un gruppo di persone”.



Marco Mazzieri: la biografia: Nato a Grosseto il 20 dicembre 1962, Marco Mazzieri ha indossato in carriera le maglie di Roselle, Grosseto, Calze Verdi Casalecchio e Fortitudo Bologna, prima di concludere la carriera a Grosseto. Considerato uno dei giocatori più forti nella storia del baseball italiano, ha disputato oltre 1000 partite in Serie A e ha collezionato 73 convocazioni in Nazionale. Come allenatore, ha guidato il BBC Grosseto nel 2001 e 2002, la Nazionale Cadetti alla Babe Ruth World Series nel 2003, la Nazionale Juniores dal 2005 al 2007, vincendo l’Europeo nell'agosto 2007 a Rosmalen, in Olanda. Dal 2007 al 2017 è stato manager della Nazionale Seniores, ottenendo importanti successi per il movimento italiano: le vittorie agli Europei 2010 e 2012 (l’ultimo successo Azzurro), il bronzo nella Coppa Intercontinentale 2010 e le brillanti partecipazioni al World Baseball Classic nel 2009, 2013 e 2017. È stato scout per i Seattle Mariners dal 2008 al 2012 e per i Los Angeles Dodgers dal 2012 al 2015. Attualmente, Mazzieri è Direttore Tecnico della Francisco Cervelli Academy che ha sede a Castiglione della Pescaia (GR) e Chairman della Coach Commission della World Baseball Softball Confederation (WBSC).