FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta lancia il claim «IN BICI È MEGLIO»

In sintonia con questa ricorrenza è il nuovo claim «IN BICI È MEGLIO» coniato da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per accompagnare la campagna tesseramento 2025 e tutte le attività del prossimo anno. FIAB è impegnata da oltre trent’anni nel promuovere la bicicletta come strumento centrale per la qualità della vita, esaltandone i benefici ambientali, sociali e individuali che derivano dal muoversi regolarmente sulle due ruote.

La campagna «IN BICI È MEGLIO» mette proprio l’accento sugli stili di vita sostenibili evidenziando - grazie anche a una serie di immagini - le tante attività quotidiane che possono essere svolte in bicicletta come, ad esempio, andare al lavoro, a scuola o all'università, muoversi in città, fare la spesa, incontrare amici, tenersi in forma. Questi messaggi invitano le persone a essere protagoniste del cambiamento e a pedalare verso un futuro migliore, tesserandosi a FIAB per diventarne parte e sostenere così le attività della Federazione.

Gli oltre 18.000 soci/e di FIAB in tutta Italia contribuiscono a tener viva una realtà che da sempre si batte per avere strade più sicure e città più vivibili attraverso un dialogo aperto, costante e costruttivo con le amministrazioni ad ogni livello, affinché le persone siano al centro delle decisioni politiche in tema di mobilità e spazio pubblico.

Tutti possono aderire al messaggio «IN BICI È MEGLIO» e beneficiare dei vantaggi riservati a chi si tessera, pensati proprio per incentivare e diffondere l'uso della bici, a partire dall’assicurazione RC ciclista per danni a terzi provocati in bicicletta, valida h 24 in tutta Europa. E poi tantissime esperienze come escursioni e viaggi accompagnati, eventi “a due ruote”, agevolazioni nelle strutture della rete Albergabici e l’abbonamento alla Rivista BC, che tratta i temi del ciclismo urbano e del cicloturismo.