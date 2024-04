Festival Resistente: dal 24 al 27 aprile al Bastione Molino a Vento

Grosseto: Torna a Grosseto per la sua XXVI edizione, il festival Resistente che quest’anno ha come tema le Frontiere, sarà da domani, 24 aprile, fino a sabato 27 aprile al Bastione Molino a Vento, meglio conosciuto come Cinghialino, sulle Mura Medicee di Grosseto.



Si inizia -mercoledì 24 aprile - alle ore 17 con il laboratorio Esploratore/trice per un giorno (per bambin* dai 3 anni). A cura di Associazione Prima Educare APS. Protagonisti insieme ai piccoli esploratori saranno gli elementi naturali, il rispetto per l’ambiente, il riutilizzo di materiali che crediamo non servano più.

Sempre alle 17 presentazione del libro Sulle note di Bella Ciao: il racconto di una vita edito da Effigi a cura di Nadia Pagni. Intervengono: Nadia Pagni, coautrice del libro, Mauro Bracalari, figlio della staffetta partigiana Nello Bracalari, Luciano G. Calì, Presidente del Comitato Provinciale ANPI "Norma Parenti". Il libro racconta la vita e lo sguardo sul mondo del compianto Nello Bracalari.





Si prosegue alle ore 18.30 con la presentazione dell’ Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo ed. 2024 con gli interventi di Raffaele Crocco, giornalista curatore del volume, Gianluca Mengozzi, presidente ARCS, Monica Pagni, CGIL Grosseto. Modera: Simone Ferretti, Festival Resistente.

Una mappa per informarsi e comprendere chi sta combattendo i più sanguinosi conflitti del nostro tempo con focus sulle guerre Israele-Palestina e Russia-Ucraina.





E dopo un aperitivo e una cena resistente a cura dei volontari del festival si passa alla musica di Kiti, il progetto musicale di Luciano Chiti, accompagnato dalla sua band.

A seguire il live dei Leatherette, gruppo bolognese che si è formato nel 2018. La loro musica è un poutpourri di sfoghi punk, atmosfere jazz e accenni di no wave, che generano un suono ricco e composito, a volte caldo e accogliente, a volte duro, graffiante e imprevedibile. “Small talk” è il loro secondo album uscito a novembre 2023.





In chiusura Sandrino The Killer DJ Set

Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente APS e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con ANPI, ISGREC, Unicoop Tirreno, Associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, CGIL, Humanitas, Clan. Proprio Clan allestirà nei giorni 26 e 27 negli spazi di Molino HUB, il Molino Factory dedicato all'artigianato. Partecipano inoltre Legambiente, libreria QB, libreria delle Ragazze, libreria Altrimondi, Soccorso Rosso, Associazione Amici di Zanzibar.

Info: www.festivalresistente.it –cell. 353-4593557 – social Festival Resistente Arci

Si può prenotare il pranzo Resistente del 25 aprile fino alle 18 di mercoledì 24.