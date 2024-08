Festival delle Viole di Gerfalco, si apre sabato 24 con un omaggio alla musica inglese del Seicento

L’appuntamento nella Chiesa di San Biagio nel piccolo borgo in provincia di Grosseto alle ore 19 con il concerto dell’Ensemble Il Concerto di Viole. Ingresso libero fino esaurimento posti



Gerfalco: L’antica Chiesa di San Biagio a Gerfalco (risalente al 1599) ospita sabato 24 agosto alle ore 19 il concerto di apertura del Festival delle Viole di Gerfalco, arrivato alla XIV edizione con la direzione artistica di Alessandro Pierini. L’ensemble Il Concerto di Viole composto da Roberto Gini: viola da gamba soprano, tenore, bassa; Patxi Montero: viola da gamba, soprano, tenore, bassa e Marco Angilella viola da gamba bassa, eseguirà il concerto “Fantasia. L’arte del contrappunto in Inghilterra tra i regni di Giacomo I e Carlo I (1603-1649)”. Sarà proposto un repertorio, utilizzando anche strumenti originali del Seicento, dedicato alla musica per viola da gamba composta in Inghilterra fra il 1603 e il 1649 attraverso le musiche di Christopher Simpson, William White, Thomas Lupo, John Coperario, Orlando Gibbons e Tobias Hume. La selezione dei brani mostra diversi aspetti significativi della letteratura inglese secentesca, e rappresenta uno dei massimi punti di riferimento in tale ambito. Come scriveva il compositore e teorico inglese Tomas Morley nel 1597:

“Il principale e più importante genere musicale senza testo è la Fantasia, cioè quando un musicista si lascia andare a suo piacere, piegandola e rivoltandola a suo capriccio, riducendola o crescendola secondo ciò che paia grato al suo ingegno. Più che in altri generi musicali, qui può venire mostrato più artificio che in qualsiasi altra musica, poiché il compositore non è vincolato a null'altro se non ad aggiungere, togliere e alterare a suo piacere”. Le composizioni verranno eseguite con questo approccio interpretativo, ricorrendo a espedienti musicali del gusto dell’epoca. Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Prossimo appuntamento del Festival domenica 25 agosto alle ore 19 nella Pieve di San Michele e Paolo a Montieri con il concerto “Le Viole de Caractère. Le Kannel d’Amour”.

Il Festival delle Viole è il primo festival italiano dedicato alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo, che ogni anno riunisce a Gerfalco, piccolo paese di origine medievale e porta d’ingresso della Riserva Naturale delle Cornate e Fosini nel Comune di Montieri (Gr), musicisti e affermati concertisti di valore internazionale per quanto riguarda la musica antica e barocca. Il festival, che si svolge dal 24 agosto al 1 settembre 2024, è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, della Regione Toscana, della Fondazione Kurt Redel Stiftung e il supporto tecnico di Music Pool. Programma su: https://www.eventimusicpool.it/event-type/festival-delle-viole-2024/

Info, e-mail: festivaldelleviole@gmail.com