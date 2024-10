Festival CioccoTuscia Viterbo 2024

Viterbo: Il Festival “CioccoTuscia" di Viterbo è stato inaugurato sabato 5 ottobre presso lo storico Palazzo dei Papi alla presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio; oltre agli Organizzatori Andrea Sorrenti e Simona Ricci, erano presenti il Vescovo di Viterbo Francesco Orazio Piazza, l'Europarlamentare Antonella Sberna, il Consigliere Regionale Daniele Sabatini, la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini, l'Assessore Stefano Floris, il Consigliere comunale Marco Nunzi, il Consigliere comunale Matteo Achilli, il Presidente di Confesercenti Viterbo Vincenzo Peparello, il Segretario di Cna Viterbo e Civitavecchia Attilio Lupidi, il Segretario di Confartigianato Viterbo Andrea De Simone, il Presidente del Sodalizio dei Facchini di S.Rosa Massimo Mecarini, i Rappresentanti del Comitato Centro Storico, l'Architetto Raffaele Ascenzi.



I primi due giorni di evento hanno registrato un grande successo con migliaia di visitatori intervenuti che hanno affollato le location dove erano previste varie attività, confermando CioccoTuscia Viterbo tra gli più importanti eventi della provincia di Viterbo.

All'interno della sala Alessandro IV del Palazzo Papale si sono svolti i laboratori didattici per bambini di pasticceria, cioccolateria e food art; in particolare da sottolineare la presenza di Irene Caporali, concorrente dell'11^ edizione di Bake Off Italia, che ha gestito benissimo i bambini del suo laboratorio che consisteva nella realizzazione di 3 tipi di biscotti da portare via in una scatola di latta personalizzata.

Grande successo ha riscontrato la riproduzione in miniatura di un modello in cioccolato molto dettagliato dell'ultima Macchina di S.Rosa "Dies Natalis" da parte della Pasticceria Casantini, da un'idea del Direttore di CioccoTuscia Andrea Sorrenti.

La sala delle Scuderie (piano inferiore del Palazzo dei Papi) è stata dedicata alle varie realtà, soprattutto del territorio, con i loro prodotti dolciari con prevalenza di cioccolato che viene proposto in tutte le sue declinazioni; inoltre una sala più piccola sono state inserite le aziende, sempre locali, che promuovono altri prodotti "chicche" come miele, caffè, lavanda, marmellate, creme, zafferano, olio, formaggi, vini etc.

In totale, tra le varie aree, sono presenti circa 120 metri lineari di banchi con prodotti alimentari (soprattutto eccellenze del territorio) tra cioccolato, dolci e altri prodotti.

A Piazza S.Lorenzo, il Villaggio CioccoTuscia ha proposto, oltre agli stand enogastronomici e street food, molte iniziative gratuite per adulti e bambini come spettacoli di magia per famiglie, spettacoli di giocoleria, esibizioni di sbandieratori e musici, teatro dei burattini, musica dal vivo oltre alla parte finale della Parata Storica CioccoTuscia che ha visto esibirsi n.10 gruppi storici della provincia di Viterbo (presso Piazza dei Caduti) per poi sfilare per le vie del centro storico con suoni, abiti e colori di tempi lontani che hanno fatto emozionare il pubblico presente.

Per il secondo weekend del Festival CioccoTuscia, in programma nei giorni 12-13 ottobre, sono previste tante altre novità come la 3^ edizione del CioccoTuscia Cosplay Contest, la premiazione dei bambini per il Contest fotografico, l'assegnazione del Premio Statuetta d'Oro CioccoTuscia 2024 e tante attività e spettacoli gratuiti.

Anche Piazza della Repubblica sarà inserita nelle location dell'evento e una nota di attenzione meritano le attività previste infatti si alterneranno spettacoli di artisti di strada, area giochi fantasy e cosplay, esibizioni di sbandieratori e musici, esibizioni di ballo e di majorette; ma soprattutto CioccoTuscia, in collaborazione con la libreria Borri Books, regalerà a Viterbo la presenza del noto panificatore e presentatore televisivo Fulvio Marino che presenterà il suo nuovo libro "Tutta l'Italia del pane" alle ore 12 di sabato 12 ottobre.