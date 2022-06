“Festeggiamo insieme la vittoria” con Manciano Idea Comune

Venerdì 1 luglio a San Martino sul Fiora buffet e musica dal vivo per tutti i cittadini.



Manciano: La lista civica Manciano Idea Comune festeggia il risultato elettorale che ha visto la conferma per altri cinque anni del sindaco Mirco Morini alla guida dell'amministrazione comunale. L'appuntamento, rivolto a tutti i cittadini, è per venerdì 1 luglio alle ore 20.30 a San Martino sul Fiora, in piazza della Chiesa, con buffet e musica dal vivo.

«Sarà l'occasione per festeggiare insieme questo grande risultato – ricordano dalla lista civica Manciano Idea Comune – e chiudere definitivamente il capitolo delle elezioni prima di riprendere con rinnovato impegno l'attività amministrativa. È un appuntamento cui invitiamo a partecipare tutti i mancianesi, per ringraziarli della fiducia con la quale hanno premiato il nostro lavoro degli ultimi cinque anni e ci hanno dato mandato di continuare».