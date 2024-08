Festa Tricolore, FDI: Amorese-Guidi, nostra festa simbolo di essere a fianco comunità

Al via la Festa Tricolore a Massa, al parco della Comasca, da domani venerdì 30 agosto fino al 1 settembre. Tra gli ospiti, l'Onorevole Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra, l'Onorevole Tommaso Foti, capogruppo del partito alla Camera dei Deputati, i parlamentari toscani ed esponenti locali.



Massa Carrara: Inizierà domani venerdì 30 agosto la Festa Tricolore organizzata a Massa, al parco della Comasca a partire dalle 18.30, dal Coordinamento Provinciale Massa Carrara e Lunigiana. Incontri, dibattiti, cultura, gastronomia e musica caratterizzeranno la tre giorni, alla quale prenderanno parte i principali esponenti del partito nazionale e regionale. L'edizione 2024 della Festa rappresenta un importante anniversario, quello dei dieci anni.

“La nostra Festa Tricolore tocca quest'anno quota dieci. Un anniversario particolarmente di rilievo, a rappresentare non solo una tradizione che si rinnova, simbolo tangibile del nostro costante e crescente radicamento sul territorio, ma anche di quanto prioritario sia per Fratelli d'Italia il rapporto con la comunità - dichiara il deputato apuano Alessandro Amorese - così come lo è il confronto con le persone. Valori che nel tempo, ed oggi con ancor più decisione, muovono e motivano il nostro impegno, e che sono gli stessi sui quali si sta basando il lavoro costante, a livello nazionale, del governo Meloni. Così come abbiamo trascorso l'estate portando avanti la nostra campagna dedicata al piano di riforme dell'esecutivo, la Festa Tricolore sarà un'ulteriore occasione per porre l'attenzione su temi altrettanto focali".

Temi che, secondo il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Marco Guidi "durante la Festa Tricolore spazieranno dal punto sui due anni di governo, passando per le sfide e gli impegni che ci aspettano in vista delle elezioni regionali 2025 in Toscana, fino a quello relativo al valore degli enti locali, attraverso il racconto dei protagonisti, i sindaci di Fratelli d'Italia e del centro destra di varie città della nostra regione. Ormai da dieci anni, la festa Tricolore è un'occasione di importante confronto grazie a dibattiti, a momenti culturali e a quelli conviviali che sono l'anima, da sempre, di questo evento. Essere a contatto con tutti coloro che parteciperanno rappresenta, per noi, ed oggi particolarmente in questo speciale anniversario, una forte ed ulteriore sollecitazione per portare avanti il nostro impegno e rispondere alle esigenze concrete dei nostri territori. Siamo e saremo sempre al fianco della nostra comunità".