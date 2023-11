Festa Halloween: Un grande successo. Giochi e colori hanno acceso il centro della città

Il vice sindaco Bruno Ceccherini: ““E’ stato davvero un successo per tutti questa edizione”



Grosseto: E’ stata un grande successo la festa di Halloween, andata in scena tra il pomeriggio-sera di ieri, martedì 31 ottobre, nel Centro storico cittadino. Un evento messo a punto dall’Amministrazione comunale di Grosseto e dal Ccn, con la collaborazione di Confesercenti Grosseto in qualità di partner tecnico.





Tantissime le famiglie con bambini e ragazzi al seguito che hanno letteralmente invaso il salotto buono della città. D’altro canto, gli eventi messi sul piatto da parte dell’Amministrazione comunale e dall’assessorato all’Attività produttive con a capo il vice sindaco Bruno Ceccherini per questa edizione 2023, erano davvero tanti e ben variegati. La giornata di ieri, tra l’altro, dopo le varie allerta meteo di quest’ultimi giorni che non avevano promesso nulla di buono, è stata accompagnata anche da un clima meteorologico ideale e anche questo ha aiutato la riuscita dell’evento. Quindi, spazio a rappresentazioni teatrali, trampolieri con costumi colorati, laboratori per bambini, attività ricreative e di intrattenimento, che hanno riempito tutti gli angoli del centro cittadino, animato piazze, strade e musei, sia dalle prime ore del pomeriggio.

“E’ stato davvero un successo questa edizione – dice il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Bruno Ceccherini. – Quest’anno, a differenza delle passate edizioni che prevalentemente erano dislocate in orario serale, abbiamo invece anticipato gli eventi al pomeriggio, e voluto privilegiare anche le fasce d’età più piccole, coinvolgendo così, non solo giovani e adulti, ma anche tantissimi bambini e famiglie. Questa, unita alla qualità e alla molteplicità delle iniziative messe in campo, è stata la nostra mossa vincente, che ha reso questa festa molto gradita da tutti”.

“Mi preme rivolgere un doveroso ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale al Ccn, ma anche alle tantissime attività commerciali del centro storico. Quando si lavora in sinergia e unità d’intenti, le risposte che riusciamo a dare alla città sono quelle giuste e ottimali, concorrendo nel contempo alla promozione della nostra città”, termina il vice sindaco di Grosseto.