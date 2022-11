Festa della Toscana, a Palazzo Aldobrandesch

Grosseto: Il 30 novembre, in occasione della Festa della Toscana, la Provincia di Grosseto ha invitato a Palazzo Aldobrandeschi i rappresentanti di istituto delle scuole superiori del territorio provinciale. Gli studenti hanno incontrato il presidente Francesco Limatola e hanno visitato Palazzo Aldobrandeschi alla presenza dell’architetto Pietro Pettini, ex dirigente dell’amministrazione provinciale, che ha raccontato la storia di questo edificio. Gli studenti hanno inoltre visitato la mostra appena inaugurata in sala Pegaso, dal titolo “Donne, vita, libertà”, della pittrice iraniana Setareh Heidarizad.







“Il tema di quest’anno della Festa della Toscana è la libertà d’espressione in tutte le sue forme, sancita dall’articolo 21 della Costituzione. - afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola – La mostra che ospitiamo a Palazzo Aldobrandeschi fino al 6 gennaio, propone attraverso l’arte una riflessione sulla condizione femminile in Medio Oriente, ed è pertanto perfettamente aderente al percorso di riflessione che la Regione Toscana ha deciso di promuovere con la Festa della Toscana nelle scuole. Una riflessione necessaria e di grande attualità, perché stiamo attraversando una fase della nostra storia in cui il tema dei diritti e della libertà d’espressione sono costantemente violati e minacciati in diversi Paesi del mondo”.

“Quella di oggi – prosegue Limatola - è stata una sorta di sperimentazione: apriremo Palazzo Aldobrandeschi alle visite guidate di scolaresche e cittadini per avvicinare, anche attraverso questa via, i giovani e gli adulti alle istituzioni.”