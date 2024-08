Festa del Cinema di Mare oggi con Matteo Garrone

Castiglione della Pescaia: Sarà Matteo Garrone il grande protagonista della penultima giornata della IX edizione della Festa del cinema di Mare, diretta da Giovanni Veronesi e in programma fino al 27 agosto a Castiglione della Pescaia. Il regista romano, pluripremiato ai David di Donatello anche per la sua ultima opera ""Io capitano", lunedì 26 agosto alle 19 (Orto del Lilli, via della Libertà), sarà al centro dell’intervista curata da Piera Detassis, giornalista e presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e, a seguire, della proiezione serale al Cinema Castello (ore 21:15), “Io capitano”, che presenterà insieme a Giovanni Veronesi.



Il programma della quarta giornata inizierà alle 17:30 alla Biblioteca Italo Calvino, con la proiezione dei cortometraggi vincitori del Premio Mauro Mancini e del Premio Guido Parigi, presentati da Alessio Brizzi e dalla redazione giovani: "DIVE" di Aldo Iuliano - Premio Mancini - racconta la storia di due adolescenti che arrivano su una spiaggia isolata per dimenticare il mondo che li circonda e passare del tempo insieme. Una storia di amicizia, forse di amore, certamente di sfida, di coraggio. Un tuffo in un futuro incerto.

Vincitore del Premio Parigi è invece "YAREN" di Mehmet Poyraz (Turchia): il lago Uluabat è fonte di sostentamento per gli abitanti dei villaggi circostanti grazie alle sue acque abbondanti. Oltre alle attività di pesca sul lago, ospita anche una commovente storia umana sulla straordinaria amicizia tra il pescatore Adem Yılmaz e una cicogna di nome Yaren. Il documentario, partendo da questo racconto commovente, richiama anche l'attenzione sulle bellezze naturali in calo nel corso degli anni.

Il Premio Mauro Mancini è il concorso per corti cinematografici promosso nell'ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l'elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini. Il film vincitore si è aggiudicato un premio in denaro di 2000 euro.

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il Miglior Cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla Redazione giovani, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi. Il vincitore ha ricevuto un premio di 1000 euro.

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto, RRD (Roberto Ricci Design), Scav. Prema, Unipol, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti; vini Rocca di Frassinello.