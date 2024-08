Politica Fdi: La Porta-Rossi, 'Stiamo cambiando l'italia'. Al via da domani anche in Toscana 1 agosto 2024

Firenze: Inizia da domani, anche in Toscana, la campagna di Fratelli d'Italia 'Stiamo cambiando l'Italia'. Si tratta di tappe informative su quattro riforme che il governo Meloni sta portando avanti, quella sul fisco, quella sulla giustizia, quella sull'autonomia e quella sul premierato.

"Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo, racconteranno ed illustreranno, sulle nostre spiagge toscane, quali sono le azioni che l'esecutivo sta mettendo in campo - dichiarano il deputato e responsabile dell'organizzazione regionale Chiara La Porta e il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi - anche attraverso la distribuzione di un depliant informativo sulle riforme ed un opuscolo dedicato agli importanti provvedimenti assunti per gli anziani, dal titolo 'Per i nostri anziani, mai più soli'. Quest'ultimo aspetto è per noi molto importante, perché riguarda una fascia di popolazione particolarmente fragile proprio nel periodo estivo". Le prime tappe toscane della campagna 'Stiamo cambiando l'Italia', alle quali ne seguiranno tante altre nel corso di agosto nei luoghi di villeggiatura della nostra regione, saranno a Livorno, domani 2 agosto, sabato 3 a Marina di Pietrasanta, Marina di Massa e a Follonica. Non mancherà il 'cruciverba dei patrioti', il cui ritorno sulle spiagge rappresenta un modo semplice e leggero per raccontare la verità sui provvedimenti del nostro governo.



