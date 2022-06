Fattura elettronica forfetari, esclusa proroga: obbligo dal 1 luglio 2022

Grosseto: Non sono stati accolti gli emendamenti per la proroga della fatturazione elettronica da parte dei soggetti forfetari e in regime di vantaggio. La decorrenza dell’obbligo, per i soggetti con ricavi superiori a 25.000 euro, resta confermata al 1° luglio 2022.

Per tutti gli altri soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1° gennaio 2024. Confartigianato Imprese Grosseto sta organizzando incontri formativi per l’utilizzo del programma di fatturazione elettronica messo a disposizione dei contribuenti nel regime forfetario.

Calendario degli appuntamenti:

- Sorano via della Fontanella 6 23 giugno 2022 ore 11.00

- Grosseto viale Monte Rosa 26 24 giugno 2022 (aula 26 ) ore 16.00

- Follonica via dell’artigianato 757 27 giugno 2022 ore 9.30.

Confartigianato Imprese Grosseto per informazioni: Irene Andreucci 0564419611 irene.andreucci@artigianigr.it - Dimitri Iancev 0564419680 dimitri.iancev@artigianigr.it