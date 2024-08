Cultura Fabio Zeppetella & Umberto Fiorentino in concerto a Massa Marittima per Grey Cat Jazz Festival 14 agosto 2024

Massa Marittima: Melodia, lirismo e una spiccata ricerca armonica che apre la strada all’elettronica e al jazz contemporaneo: si presenta così Wordless Song, progetto che porta la firma dei due maestri chitarristi Fabio Zeppetella e Umberto Fiorentino. La sua caratteristica principale è senza dubbio la ricerca melodica che si sviluppa attraverso il dialogo tra le due chitarre, vere protagoniste di ogni brano. Un jazz mediterraneo, dunque, elegante e raffinato al quale si aggiungono momenti di completo abbandono all’improvvisazione, momenti in cui l’elettronica apre la strada alla sperimentazione, momenti in cui la chitarra baritona arricchisce la composizione e la ricerca armonica.

Fabio Zeppetella è uno tra i migliori chitarristi e compositori italiani affermatosi nell’attuale scena jazz nazionale ed europea. È arrivato all’elaborazione di un suono del tutto originale passando dalla tradizione e dalla musica di maestri come Charlie Christian e Wes Montgomery all’evocazione del be-bop e dell’hard-bop degli anni sessanta. Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il FAI – Delegazione di Grosseto. Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze Info: www.eventimusicpool.it – 055240397 – info@eventimusicpool.it Biglietti: www.eventimusicpool.it Ingresso € 12 / € 10 ridotto + d.p. Abbonamento Grey Cat Follonica € 48 (+ diritti di prevendita) Abbonamento Grey Cat On The Road € 40 (+ diritti di prevendita) Seguici



