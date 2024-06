Fabia Maramotti in America per la gara più dura al mondo

Grosseto: Fabia Maramotti, nota atleta italiana, ha recentemente completato la sfida della Race Across The West, partendo da Oceanside, sotto Los Angeles. Questa gara massacrante di quasi 1500 km ha messo alla prova la resistenza fisica e mentale della Maramotti, offrendole al contempo un'esperienza straordinaria e indimenticabile.



Sin dalle prime ore, l'atleta ha dovuto confrontarsi con condizioni climatiche estremamente difficili. La sottovalutazione del caldo secco e del deserto si è rivelata un errore grave, infatti subito dopo aver lasciato la California ha causato un colpo di calore, rendendo le prime ore di gara particolarmente impegnative. Nonostante ciò, la Maramotti non si è arresa, continuando a pedalare attraverso la notte.

Le difficoltà fisiche non sono mancate: dolori al sotto sella, pressione e dermatite causate dal sole cocente hanno messo a dura prova la resistenza della ciclista. Nonostante questi ostacoli, ha mantenuto una determinazione incrollabile.

Una delle sfide più grandi è stata affrontata alla Monument Valley, dove una violenta bufera di sabbia ha colpito l'atleta durante la notte, costringendola a rifugiarsi nel camper di supporto logistico per alcune ore, in attesa che il maltempo si placasse. Questo momento di tregua forzata ha rappresentato un'ulteriore prova di resilienza per la Maramotti.

Il supporto costante del suo team è stato fondamentale per il successo dell'atleta. Guidati da Guido Petrucci e Michelangelo Biondi della Triathlon Grosseto, il coach Stefano Massa e il media manager Andrea Bauce, lo staff ha fornito un'assistenza preziosa lungo tutto il percorso.

Il percorso stesso si è rivelato un avversario formidabile: vento contrario, salite interminabili e dolori muscolari hanno accompagnato ogni pedalata. Con tratte rettilinee di 127 km senza una curva, anche un campione di ciclismo avrebbe trovato difficoltà. La gestione del sonno, suddiviso in tre o quattro micro sonni di 15 minuti durante la giornata, è stata cruciale per mantenere l'energia necessaria a proseguire.

Nonostante tutte queste difficoltà, Fabia Maramotti ha completato la Race Across The West in soli tre giorni, conquistando il podio sia nella categoria assoluta femminile sia in quella under 50. Questa straordinaria impresa dimostra non solo le capacità fisiche della Maramotti, ma anche una forza mentale fuori dal comune. Un'ispirazione per tutti gli appassionati di sport e una testimonianza di ciò che si può ottenere con determinazione e perseveranza.