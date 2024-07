Fabia Maramotti Brilla all'EagleXman sul Gran Sasso

Un secondo posto di Categoria e 24esima posizione assoluta

Grosseto: La talentuosa atleta Fabia Maramotti, tesserata con la società Triathlon Grosseto, ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario valore in una delle gare più impegnative del calendario sportivo, l'EagleXman. Questo extreme triathlon, noto per la sua durezza, ha visto la nostra Fabia concludere con un eccezionale secondo posto femminile e una rispettabilissima 24esima posizione assoluta su ben 114 atleti.

La competizione, disputatasi tra paesaggi mozzafiato, ha coperto una distanza complessiva di 113 km, suddivisi in tre frazioni estremamente impegnative. Fabia ha completato l'intero percorso in 7 ore e 50 minuti, suddivisi in: 1,9 km di nuoto, 90 km in bici e 23 km di corsa, con un dislivello complessivo di ben 3200 metri.

La gara è iniziata con una frazione di nuoto in un lago le cui acque, appena sopra i 10 gradi, hanno messo a dura prova tutti i partecipanti. Fabia ha però dominato questa fase, completandola in 27 minuti con un ritmo di 1 minuto e 28 secondi ogni 100 metri, piazzandosi al primo posto assoluto.





La seconda frazione, quella di ciclismo, è stata particolarmente ardua. Il percorso di 90 km prevedeva salite impegnative e discese insidiose, con un dislivello finale di circa 1700 metri. Fabia, accompagnata dal suo compagno di vita e coach per la Triathlon Grosseto Michelangelo Biondi, ha affrontato con prudenza le strade umide e scivolose, completando la prova in 3 ore e 27 minuti.





L'ultima frazione, la corsa di 21 km, ha portato gli atleti fino alla cima di Campo Imperatore affrontando un dislivello di 1200mt. Anche qui, Fabia ha mostrato una grande determinazione, concludendo in 3 ore e 55 minuti. Michelangelo Biondi le è stato accanto negli ultimi 6 km, particolarmente impegnativi tutti in salita e in scalata, dimostrando ancora una volta il valore del supporto di squadra.

La gara non è stata solo una prova di resistenza fisica, ma anche di solidarietà e spirito sportivo. Fabia e Michelangelo, infatti, si sono fermati per prestare soccorso ad alcuni atleti in difficoltà durante l'ardua scalata finale, dimostrando che il cuore di uno sportivo è sempre intenso e buono.

Le condizioni meteorologiche sono state clementi, con un forte vento in cima alla montagna ma senza pioggia, permettono agli atleti di godere della bellezza selvaggia e solitaria del Gran Sasso. Fabia ha concluso la gara con il sorriso e la consapevolezza di aver dato il massimo, portando con sé non solo un risultato prestigioso, ma anche il ricordo di paesaggi indimenticabili e momenti di pura emozione sportiva.

Congratulazioni a Fabia Maramotti da parte del presidente Riccardo Casini e di tutta la società per questa straordinaria performance all'EagleXman, un esempio di dedizione, coraggio e passione che ispira tutti noi.