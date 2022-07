F1, Carlo Sainz con la Ferrari trionfa a Silverstone

La Ferrari torna al successo dopo due mesi, al termine di un a gara spettacolare. Secondo Perez, Leclerc quarto.



Silverstone: Una grande, grandissima prestazione di Carlo Sainz con la Ferrari, ha riportato sul gradino più alto del podio il team di Maranello, firmando il suo primo successo in carriera a coronamento di una super prestazione.

Leclerc è finito quarto, conquistando punti importanti per la classifica mondiale. Il pilota monegasco, grande favorito, per una scelta del “muretto” è stato costretto ad una gara di contenimento a protezione di Sainz che dopo 150 gare in F1 ha trovato una vittoria importantissima rilanciando le velleità della rossa di Maranello nel campionato.

Gara bellissima funestata da un grave incidente al via senza conseguenze per i piloti. Giornata negativa per Verstappen, finito soltanto settimo.





(foto di repertorio)