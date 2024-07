Evento: Velia Sugaroni compie 103 anni. Auguri dalla redazione

Acquapendente: Sabato 6 Luglio Velia Sugaroni compie 103 anni. In questa immagine in bianco e nero la vediamo raggiante il giorno del matrimonio. Ultimo a destra il padre Achille con la sua divisa di Guardia Municipale. E tra gli invitati anche il fratello Impero e la sorella Grazia.

Che gli saranno vicinissimi nel week-end per il raggiungimento di questo importante traguardo. Ci piace partire da questa istantanea per tracciare un ponte riflessione. Era appena il dopoguerra ed Acquapendente come tutta l’Italia stava pian pianino incamminandosi fuori dalla tragedia. Siamo sotto la canicola di quasi 30 gradi di Luglio 2024. E di tempo ne è passato. Ma per la festeggiata ed i Suoi fratelli no.

Affrontavano con gioia, determinazione, rettitudine stile vita, intelligenza tempi duri e cupi. In cui c’era poco o niente. Ma molti sorrisi ed amore nel ritrovarsi intorno ad un focolare familiare in cui ci si aiutava reciprocamente. In cui si pensava prima agli altri e poi a se stessi. E’ cambiato tutto o forse niente. Il tutto è’ la società. Più egoismo, autocelebratività, pronti a fare le scarpe gli uni con gli altri, mors tua vita mea. Il niente la “Velia dinasty”. Sono come erano. Quindi Happy Birthday per tutti. Ed un invito a non cambiare mai. Restare sempre così. Auguri dalla nostra redazione.