Eventi: tornano gli incontri sulla Terrazza di San Casciano dei Bagni

Tornano dal 10 luglio al 3 settembre gli incontri con volti celebri dell’attualità. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “Un programma culturale di altissimo livello in un luogo incantevole”



Firenze: Sarà Maria Sole Tognazzi, premio Fonteverde 2022, ad inaugurare il programma di incontri nella nota panchina di San Casciano dei Bagni, che prenderà il via il 10 luglio con la sesta edizione de La Terrazza. La rassegna che invita le personalità e i volti celebri dell’attualità a confrontarsi sui temi del presente, fino al 3 settembre, accoglierà nel borgo termale undici appuntamenti dedicati ai temi più discussi del momento: salute, ambiente, mafie, impresa, ma anche cultura e spettacoli, oltre ai doverosi approfondimenti sulla guerra in atto. Walter Veltroni, Ilaria Capua, Cristiano Malgioglio, Attilio Bolzoni, Maria Latella sono solo alcuni dei protagonisti che animeranno le discussioni, di fronte al panorama offerto da piazza della Repubblica. Gli incontri sono ad ingresso gratuito, grazie al sostegno del Comune di San Casciano dei Bagni, al patrocinio del Consiglio regionale della Toscana e al contributo di sponsor privati.



Un’iniziativa che, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, “si tiene in un luogo incantevole, uno dei più belli della nostra regione” e che è caratterizzata “da un programma culturale di altissimo rilievo”. “La storia della terrazza – ha aggiunto - rappresenta bene l’idea di Toscana, che tiene insieme la bellezza dei nostri territori, l’arte, la storia e la cultura”.

L’apertura ufficiale de La Terrazza 2022 sarà appunto domenica 10 luglio alle 18.30, con Maria Sole Tognazzi, regista pluripremiata che a San Casciano dei Bagni ha ambientato il suo lungometraggio “Viaggio sola” e che sarà intervistata dalla presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici, Laura Delli Colli.

In agenda un segmento di incontri dedicati ai libri: ‘L’abbraccio di Kiev. Lettera a una bambina rinata’ (Solferino) è il volume di Mariangela Rossi che sarà presentato sabato 23, mentre ‘Gli oligarchi. Come gli amici di Putin stanno comprando l’Italia’ (Laterza) è l’inchiesta firmata dai giornalisti Gianluca Paolucci e Jacopo Iacoboni che saranno presenti il 24 luglio; a completare le proposte di lettura il 23 luglio intervengono Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli con il loro romanzo culinario ‘A fuoco lento’ (Feltrinelli).

A trent’anni dagli attentati di Capaci e Via d’Amelio, il giornalista Attilio Bolzoni ripercorrerà con lo sceneggiatore Antonio Leotti le biografie di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa: l’evento è in calendario il 21 agosto.

Il futuro che ci attende dopo questa nuova ondata di Covid, sarà invece il tema affrontato da Ilaria Capua affiancata dalla giornalista e scrittrice Maria Latella il 28 agosto.





“Ci saranno anche eventi più divertenti”, sottolinea Federica Damiani, presidente dell'associazione culturale La Terrazza, come quello di venerdì 5 agosto che coinvolge il cantante, autore e protagonista della tv Cristiano Magioglio, sollecitato dal direttore Intrattenimento Prime Time Rai Stefano Coletta e dalla scrittrice Teresa Ciabatti. “Proponiamo tematiche più diverse – ha continuato Damiani - per i differenti pubblici che, dalla nostra Terrazza, si affacciano su un mondo fatto di questioni sociali, di cultura, di impegno civile e d’intrattenimento pop; questa varietà di argomenti delinea una sesta edizione che siamo orgogliosi di poter presentare anche grazie al lavoro prezioso di tanti volontari”.

“San Casciano dei Bagni diventa per due mesi un’agorà per il dibattito pubblico nazionale, un esempio per le aree interne dell’Italia più remota, ma vitale, accogliente e inclusiva - afferma la sindaca Agnese Carletti - La nostra piazza, grazie all’associazione La terrazza, è diventata un luogo di crescita e confronto”.

Alla conferenza stampa di presentazione degli eventi era presente anche la consigliera regionale Elena Rosignoli.