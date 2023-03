Eventi: premi alle tesi di laurea sulla neuro-riabilitazione

Cerimonia mercoledì 15 marzo alle 16, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, con il presidente dell’Assemblea Toscana Antonio Mazzeo e con la presidente della Fondazione Gianfranco Salvini Marzia Sandroni



Firenze: Cerimonia di premiazione, mercoledì 15 marzo, per il “Progetto Premio Tesi di Laurea anno 2022”, con contenuti innovativi sulla neuro-riabilitazione. L’appuntamento è per le 16, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze), dove interverranno Antonio Mazzeo, presidente dell’Assemblea toscana; Enrico Sostegni e Lucia De Robertis, presidenti rispettivamente delle commissioni regionali Sanità ed Ambiente; Marzia Sandroni, presidente della Fondazione Gianfranco Salvini; Mauro Mancuso, direttore scientifico della Clinica di Riabilitazione Toscana Spa; Alessandro Rossi, direttore scientifico della Fondazione Gianfranco Salvini.



La Fondazione Gianfranco Salvini premierà cinque tesi di laurea. Un premio di 2.000 euro è destinato alla tesi dai contenuti innovativi inerenti alla neuro-riabilitazione, tesi per conseguire la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione in una facoltà situata sul territorio italiano.

Gli altri quattro riconoscimenti, di 1.000 euro ciascuno, sono destinati ad altrettante tesi, anche in questo caso con contenuti innovativi inerenti alla neuroriabilitazione, per lauree triennali nella classe delle professioni sanitarie della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale e terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva).

Ad essi si aggiungono ben sei tesi segnalate per la loro qualità ed innovazione. Alla consegna dei premi e degli attestati seguirà la presentazione del libro: “Innovazione e metodo sperimentale nella ricerca riabilitativa” e, infine, l’illustrazione del progetto per l’edizione 2023 del Premio tesi di laurea.

La Fondazione Gianfranco Salvini onlus, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro, è stata fondata dalla Clinica di Riabilitazione Toscana nel 2019. La Fondazione si pone l’obiettivo di promuovere, finanziare e condurre in ambito nazionale e internazionale per conto proprio, in associazione o convenzione con altri soggetti, attività di studio e ricerca scientifica, soprattutto in campo medico e farmaceutico, con particolare riferimento all’attività della clinica riabilitativa nell’ambito dell’intero percorso assistenziale del paziente, dal regime di degenza ospedaliera al reinserimento domiciliare.

Per partecipare occorre effettuare la prenotazione, tramite comunicazione alla mail segreteria@fondazionegianfrancosalvini.it, ed essere in possesso di un documento di identità.