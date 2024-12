Cronaca Rami spezzati e tetti danneggiati per il forte vento. Tanti interventi dei Vigili del fuoco 27 dicembre 2024

Grosseto: Numerosi interventi per alberi e rami spezzati e tetti danneggiati a causa del forte vento di Grecale che ha spirato dalle prime ore della mattina di ieri sulla provincia di Grosseto.

La maggior parte degli interventi dei Vigili del fuoco è stata effettuata nei Comuni di Grosseto, Follonica, Manciano e Pitigliano.



