Eventi: dal 19 al 21 luglio il Festival ‘Incantaborgo’ a Sinalunga

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la consigliera regionale Elena Rosignoli



Firenze: Torna ‘Incantaborgo’, dal 19 al 21 luglio, rassegna di spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici che si sviluppa nello scenario offerto dal borgo medievale di Sinalunga. La conferenza stampa di presentazione si è svolta al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, con gli interventi del presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo; della consigliera regionale Elena Rosignoli; del sindaco di Sinalunga Edo Zacchei; dell’assessore alla cultura e alla promozione del territorio Gianni Bagnoli.



Dal 2016 si svolge ‘Incantaborgo’ festival delle arti di strada, rassegna, ad ingresso gratuito, di spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici. Tra gli eventi collaterali al Festival: mercato artistico-artigianale, mostre fotografiche, street food, visite guidate alle principali attrazioni del centro storico: Teatro Ciro Pinsuti, stanze etrusche di Larth, cunicoli sotterranei delle Fonti del Castagno, sede storica della Misericordia, Chiesa di Santa Croce, Collegiata di San Martino. Negli anni la manifestazione ha assunto sempre più un aspetto internazionale sia perché ospita artisti di diverse nazionalità, sia perché diventa momento di scambio culturale, artistico e enogastronomico con le città gemellate di Aÿ Champagne e Dorking.

Nelle giornate di Sabato 20 e Domenica 21 Luglio 2024 saranno aperte al pubblico, grazie alla disponibilità della Parrocchia di San Martino e delle locali associazioni: le Chiese (Madonna delle Nevi, Collegiata di San Martino, Santa Croce), la Sede Storica della Misericordia di Sinalunga, le Stanze Etrusche di Larth, il Teatro Comunale Ciro Pinsuti, mentre presso la Sala Piergiorgio Battistini sarà allestita la mostra fotografica dal titolo “Raccontiamo Sinalunga” di Giuseppe Alessandrini & Friends. Nelle medesime giornate a partire dalle ore 21:00 sino alle 23:00, previa prenotazione, all’Ufficio Turistico Comunale sarà possibile visitare i cunicoli della Fonte del Castagno con il Gruppo Archeologico Sinalunghese.

Il festival presenta eventi di livello internazionale: lo spettacolo di fuoco "Flame Circus"; fontane danzanti "Magie di Luce"; acrobazie su bici e calcio free style "Big Freestyle Show"; la marching band "Miwa Cartoon Band"; l'energia, i colori e i ritmi del Brasile con "Brasil Carioca Dance" e accresceranno l'incanto del festival anche performance musicali, di danza, di ginnastica ritmica.

“Un momento di festa che rende per tre giorni Sinalunga un luogo magico – ha detto Antonio Mazzeo – ed unico, dove poter incontrare l’arte di strada e vivere insieme momenti di grande socialità. Un modo per aprire al grande pubblico un luogo tra i più suggestivi della nostra regione e che, essendo un’area interna, ha bisogno di maggiore sostegno da parte della Regione Toscana per farsi conoscere ed amare da un pubblico più vasto.”

“Una manifestazione unica per il nostro territorio – ha detto la consigliera regionale Elena Rosignoli – e con gli artisti di strada che riescono a creare delle atmosfere particolari e irripetibili. In questa occasione oltre che vedere gli spettacoli possiamo ammirare il borgo medioevale di Sinalunga che apre le porte di tutte le sue attrazioni culturali: dal teatro alle chiese. Inoltre è una manifestazione che coinvolge tutte le associazioni, oltre duecento persone lavorano alla preparazione dell’evento che diventa un momento unico per l’intera città.”

“Un festival che nel mese di luglio accompagna la vita della nostra città con presenze locali e nazionali – ha detto il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei – e che si fonda sull’arte degli artisti di strada, quindi è l’occasione per presentare spettacoli diversi e che difficilmente si possono ammirare nei nostri territori. Dal tardo pomeriggio a tarda notte il borgo si illuminerà di luci, immagini, spettacoli, fuochi e ci sono tutti gli ingredienti che rendono magiche le serate estive. Sinalunga in questi giorni apre le porte a tutti i visitatori e si possono ammirare le sale etrusche, i cunicoli, il teatro e altri luoghi incantevoli, non mancano gli aspetti enogastronomici e il coinvolgimento di tutte le associazioni e del territorio della Val di Chiana.”

“Alla base del nostro programma e dei nostri spettacoli ci sono i quattro elementi della natura: acqua, fuoco, terra, aria – ha detto l’assessore alla cultura Gianni Bagnoli – e gli spettacoli che vengono proposti hanno alla base il fuoco e l’acqua, ma immersi nel nostro territorio (terra) e respirando il profumo delle nostre zone (aria). ‘Incantaborgo’ è ormai una manifestazione che gode di un consenso crescente, abbiamo avuto molte prenotazioni anche dall’estero, gli spettacoli sono per varie fasce di pubblico dai bambini agli adulti e riusciamo a coinvolgere tutte le associazioni del territorio. Questa edizione si chiuderà all’insegna dell’acqua con meravigliose fontane che sprigioneranno addirittura 7000 litri di acqua.”