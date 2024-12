Erp a Radicondoli: lavori di riqualificazione conclusi

Appartamenti allacciati alla rete del teleriscaldamento.vGuarguaglini: “Noi abbiamo qui 40 abitazioni, la media più alta di tutta la provincia di Siena. Le famiglie potranno allacciarsi anche alla fibra ultraveloce. Mettere attenzione agli elementi introdotti vuole dire davvero avere a cuore la qualità della vita delle persone che vivono in queste abitazioni e che sono, tra l’altro, +quella fascia di popolazione più fragile. Usare il teleriscaldamento vuol dire risparmiare circa 1500 all’anno”.

Radicondoli: Lavori di riqualificazione alle case popolari di Radicondoli conclusi. E abitazioni allacciate al teleriscaldamento. Il che prevede un risparmio medio per il riscaldamento e il gas, rispetto a famiglie che vivono in altri territori, di circa 1500 euro all’anno.

Continuano dunque attenzione e lavoro dell’amministrazione comunale di Radicondoli, con il programma WivoaRadicondoli, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e favorire l’insediamo di nuovi nuclei familiari nonché delle imprese in questo territorio.

Giovedì 12 dicembre, alle 10.30, in via Guido Rossa 16 - presso uno dei condomini coinvolto nell’intervento, ovvero il più popoloso con 12 alloggi - taglio del nastro a Radicondoli per il fine lavori alla presenza di Serena Spinelli, assessore al Sociale della Regione Toscana, di Elena Burgassi, presidente Siena Casa, di Roberto Donati, direttore Siena Casa, e di Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli.

Alcuni mesi fa, a giugno, sono iniziati i lavori di riqualificazione degli appartamenti Erp e di allaccio alla rete di tele riscaldamento. E’ stata posta attenzione alla produzione di acqua calda sanitaria, al riscaldamento, all’introduzione di piani ad induzione nonché alla stesura della fibra. Il lavoro è stato seguito da Siena Casa ed è stato finanziato da fondi della Regione Toscana e, per metà, dal Comune di Radicondoli per una cifra totale di circa 700mila euro.

“Una riqualificazione davvero importante, che spinge verso il futuro le famiglie che abitano queste case, per la qualità dell’abitare, il risparmio nella spesa del riscaldamento - fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – Noi abbiamo qui 40 abitazioni, la media più alta di tutta la provincia di Siena. E mettere attenzione agli elementi introdotti vuole dire davvero avere a cuore la qualità della vita delle persone che abitano in queste case che, tra l’altro, rappresentano la fascia di popolazione più fragile”.

A Radicondoli ci sono 40 alloggi Erp, di questi assegnati sono trentasei, da assegnare a brevissimo sono due (la graduatoria è già fatta), due sono gli alloggi destinati a progetto Pnrr Disabilità della Fondazione Territori Sociali. Sono già trentacinque gli appartamenti allacciati teleriscaldamento. Ne mancano cinque a Belforte nel centro storico. Qui i lavori inizieranno a gennaio 2025 e potranno allacciarsi allacciati nell’inverno 2025.

“Ogni famiglia che vive qui può allacciarsi anche alla fibra ultra veloce, ne è stata prevista la stesura con i corrugati del teleriscaldamento, come in altre zone del nostro comune. Voglio ringraziare la Regione che ci ha sostenuto in questo progetto, Siena Casa, presidente e direttore, che è il gestore e il soggetto che ha seguito i lavori - aggiunge Guarguaglini - E voglio ringraziare anche le aziende che hanno lavorato in questa appalto, che hanno fatto la fornitura e che hanno realizzato le componenti per il funzionamento dell’impianto. So che sono tutte a filiera corta, cortissima, e ci fa sempre piacere quando un lavoro pubblico, la cui assegnazione chiaramente segue la normativa nazionale delle gare, viene eseguito da aziende che sono qui, su questo territorio. Vuol dire che la nostra funzione di stimolo verso l’economia si sviluppa in questo modo a pieno”.

Le aziende appaltatrici del lavoro infatti sono Termoidraulica Pieri di Pieri e Donnini, Castelnuovo Berardenga, Termoidraulica Volpi snc, Castelnuovo Val di Cecina, Elio Watt srl, di Colle Val d’Elsa, mentre le aziende che hanno prodotto le apparecchiature, le sottostazioni, sono STEA, Brescia, e Techno System srl, Certaldo.