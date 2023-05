Erminio Sinni sul palco del Teatro Fonderia Leopolda

Sabato 6 maggio, alle 21.15, il cantautore maremmano in concerto a Follonica: “Erminio canta Sinni”, il concerto del cantautore maremmano, vincitore della prima edizione di The Voice Senior, arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda domani, sabato 6 maggio, alle 21.15.

Follonica: Con una tappa del tour 2023, che è partito da Roma e ha registrato il tutto esaurito con l’anteprima al Teatro degli Eroi, Erminio Sinni, al pianoforte e alla chitarra, è pronto per emozionare il pubblico della città del golfo con il suo ricco repertorio.

Una suggestiva carrellata di immagini tradotte in musica e parole portano lo spettatore tra i meandri dell’umanità e del suo cuore. Cinematografica è “La Nave”, uno spaccato sui nostri avi che emigravano in America, e tra i brani d’amore “E tu davanti a me” cantata in coro da tutto il pubblico.

Lo spettacolo traccia un percorso emozionale che alterna i brani di Sinni con quelli dei più grandi cantautori italiani che coinvolgono il pubblico in un coro congiunto. Tra i tributi inseriti, i brani di Mia Martini, Lucio Dalla, Riccardo Cocciante.

“La vicinanza col pubblico è essenziale - dice Sinni - , il concerto non lo fa il cantautore ma lo fa il pubblico insieme al cantautore, perché quell’energia che fa piangere e poi liberare l’anima nasce in quello spazio di empatia tra pianoforte e platea che ci separa ma ci unisce”.

Erminio al piano e alla voce suona sul palco con una formazione rinforzata di maestri di batteria, chitarra, basso e sax: al suo fianco, infatti, saliranno sul palco del Teatro Fonderia Leopolda Gianluca Capitani di Scuderie Capitani alla batteria, Marcello Domenichini alle chitarre, Ruggero Maoloni al basso elettrico ed Emanuel Elisei ai fiati.

Erminio Sinni. Cantautore e poeta, vincitore nel 2020 della prima edizione di The Voice Senior, è da 30 anni icona del cantautorato live. Dopo il successo dei tour teatrali 2021/22 apre il suo nuovo tour “Erminio canta Sinni”. Nel 2021 duetta sul palco di San Remo con Gio Evan e poi in prima serata con Loredana Bertè con il brano “Anima Carbone”. Ha all’attivo quattro dischi con musicisti di rilievo mondiale come Javier Girotto e Flavio Boltro: “11.167 Km” viene registrato in Argentina, dove il cantante lavora per diversi anni; “ES” è il disco del ritorno in Italia, mentre “Dalla Nave al Cielo” è il live registrato al Teatro delle Rocce di Gavorrano. Arriva poi “Ossigeno”, il primo disco, un lavoro ancora attuale che contiene il suo evergreen “E tu davanti a me”.

Nel 1993 Sinni si classifica al quinto posto del Festival di Sanremo con “l’Amore vero”, brano che diventa colonna sonora di “Por Amor” e vende milioni di dischi in Sud America. Con il brano, il cantautore vince il premio “Volare” per la migliore musica, consegnato da Domenico Modugno, e il premio per miglior testo di tutto il Festival.

Oltre che interprete, Sinni è anche autore di canzoni sanremesi come “Tutti i cuori sensibili” proposto da La Fauci, e “Resta Con Me”, brano di punta del disco di Riccardo Cocciante.

Tra le esperienze internazionali, si ricorda il riconoscimento come secondo classificato all’Eurovision di Bucarest nel 2018, e nel 2019 la partecipazione, come giudice, al Cerbul de Aur in Romania. Nel 2014 va in tournée negli Stati Uniti e dal 2002 al 2006 canta in campo per Casa Azzurri, dal Giappone al Portogallo seguendo la Nazionale di Calcio.

Il cantautore è nato nel 1961 a Bagno di Gavorrano (Grosseto) da genitori calabresi emigrati in Toscana per il lavoro in miniera. Studia pianoforte al conservatorio “Mascagni” di Livorno e a 18 anni si trasferisce a Roma.

I biglietti per il concerto “Erminio Canta Sinni” possono essere acquistati al costo di 15 euro, possono essere acquistati allo Iat, ufficio informazioni turistiche di Follonica, di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), online sul sito www.leopolda.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del Teatro, il giorno dello spettacolo.