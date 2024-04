Erika e Diletta, rinunciano a un contratto a tempo indeterminato per tuffarsi nel mondo del commerci

Rilevano la tabaccheria di Viale Matteotti

Grosseto: Quanto coraggio ci vuole, oggi come oggi, per rinunciare a un contratto regolare a tempo indeterminato e buttarsi a capofitto in una avventura imprenditoriale nel commercio? Eppure, succede. Anche a Grosseto. Erika e Diletta Dionisi ne sono la testimonianza vivente. La prima lavorava in un importante studio commerciale di Castiglione della Pescaia, mentre la seconda era dipendente di una catena della grande distribuzione. A inizio anno si è manifestata davanti ai loro occhi l’opportunità che da sempre sognavano: avere un negozio tutto loro. Non ci hanno pensato un attimo: si sono licenziate e di punto in bianco da dipendenti con lo stipendio sicuro sono diventate imprenditrici di loro stesse. Hanno rilevato la tabaccheria in Viale Matteotti 13, inaugurata con la nuova insegna “Tabaccheria Dionisi” lo scorso sabato 6 aprile.

“Pentite? Niente affatto – racconta Erika Dionisi – Poter avere una attività tutta nostra che ci consenta di gestire in maniera più autonoma i nostri spazi e i nostri tempi è stato sempre il nostro sogno. Il problema è stato che non capitava mai l’occasione giusta. Poi, invece, qualche mese fa…”. Erika e Diletta hanno ciascuna una propria famiglia. Erika, addirittura, ha anche due bambini piccoli, ma la nuova sfida imprenditoriale non la spaventa. “Sicuramente sarà un modo completamente diverso di lavorare rispetto a prima – aggiunge – Tuttavia io e mia sorella siamo molto affiatate; penso potremmo essere complementari nella gestione della tabaccheria che è una tabaccheria come tutte le altre, con l’offerta di tutti i molteplici servizi che al giorno d’oggi un esercizio del genere è in grado di offrire alla cittadinanza”.

“E’ un grande piacere poter accogliere nella grande famiglia di Confcommercio giovani grossetani così affascinati dal fare impresa da rinunciare a un contratto importante, libero dai pensieri che di norma affollano la mente degli imprenditori” ha commentato Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto, intervenendo all’inaugurazione della Tabaccheria Dionisi insieme al direttore dell’Ascom, Gabriella Orlando. “Ad Erika e a Diletta – ha concluso Gennari – desidero formulare i migliori auguri per uno strepitoso successo aziendale da parte di tutto lo staff Confcommercio”.