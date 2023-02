Entusiasmante trasferta in Irlanda dei pugili della Fight Gym Grosseto

Grosseto: Si è conclusa la trasferta in Irlanda dei tredici pugili della Fight Gym Grosseto con entusiasmanti risultati per il contenuto tecnico e agonistico degli incontri sostenuti.

L’equipe italiana composta dal Presidente Amedeo Raffi, dal maestro Raffaele D’Amico con Emanuela Pantani e Giulio Bovicelli con uno dei suoi sponsor storici Orazio Domeniconi titolare della Vineria da Romolo, hanno affrontato senza alcun timore la compagine Irlandese, nota per le caratteristiche aggressive e continuative che la contraddistinguono, dando vita a prove esaltanti suscitando entusiasmo nel pubblico presente.

Il primo giorno di gara vedeva la vittoria dei primi tre pugili grossetani a salire sul ring, Ethan Marcucci, Rachele Perna e Francesco Liberti che facevano sperare in giudizi liberi da pressioni casalinghe, ma così non era e si avevano verdetti contrari molto discutibili in particolar modo per Noemi Culicchi e Moise D’Alfonso.





Verdetti negativi anche per Sofia Massone Andrea Balistrieri, Tommaso Geraci e Mohamed Chitoui, ma a riportare in equilibrio il confronto erano le vittorie di Cristian Biliotti, Halit Eryilmaz e Jonathan Pisano.





Questo primo giorno di gare che limitava la partecipazione di Alessandro Madonna ad una esibizione per mancanza di avversario finiva in parità.

Nel secondo giorno di gara la vittoria arrivava per Francesco Liberti, Cristian Biliotti, Moise D’Alfonso e Jonathan Pisano.





Il rappresentante della federazione Irlandese premiava come miglior pugile del dual match Halt Eryilmaz, punito da un inspiegabile verdetto nella seconda giornata di gara e premiava ancora come giovane promessa Cristian Biliotti e sempre per la solita motivazione fra i più adulti Alessandro Madonna che pur con verdetto negativo con la sua prova aveva conquistato il pubblico presente.