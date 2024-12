Sport Ennesimo weekend all’insegna dell’oro per ginnaste Polisportiva Barbanella Uno 6 dicembre 2024

Grosseto: Un ennesimo weekend all’insegna dell’oro per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno! Le giovani atlete questo fine settimana hanno, infatti, preso parte alla Coppa Toscana silver, competizione alla quale hanno accesso solo le prime tre classificate della zona mare e della zona terra. Inutile dire che i risultati non si sono fatti attendere! Campionessa regionale per la categoria LB3 A1 Miriam Di Gregorio, seguita dalla compagna di squadra Emma Mori, che porta a casa un ottimo secondo posto. Nella categoria LD3 senior 2 vince Sofia Biagiotti, mentre Linda Zambernardi conquista la medaglia d’argento. Sale sul gradino più alto del podio anche Perla Girelli nella categoria LC3 A2 e, per concludere, nell’ LC3 junior 1 si laurea vice campionessa Luce Girelli, seguita da Alessia Lori, terza classificata. Una domenica spaziale per le giovani ginnaste allenate da Claudia Salvadore e Azzurra Terminali che, cariche di questo successo, si stanno già preparando per i campionati nazionali che si terranno la prossima settimana a Rimini. Cosa dire? Un grande applauso per questo traguardo e un bocca al lupo a tutte le atlete per i campionati italiani

