Ennesimo pareggio esterno per i Giovanissimi Regionali del Grosseto

Grosseto: Ennesimo pareggio esterno per il Grosseto, che lascia dietro il Forcoli nella zona calda della classifica. Nei primi 10', i biancorossi schiacciano gli avversari nella loro metà campo. Al 2', sullo sviluppo di un calcio d'angolo, occasione per Vongher, che tira dal limite un pallone indirizzato sotto la traversa, ma Fusi M. devia la conclusione. Il Grosseto sembra avere la partita sotto controllo, ma alla prima occasione è il Forcoli a passare in vantaggio. Ripartenza fulminea dei padroni di casa, che trova la difesa grossetana impreparata. Ne approfitta Barsotti che si lancia nel corridoio giusto e si presenta solo davanti a Niccolini L. e lo infila in diagonale. La reazione dei maremmani è veemente e dopo 10' di arrembaggio arriva il pareggio. Il solito Berardone calcia una punizione dal limite che si insacca al sette sulla destra di Fusi M. Il primo tempo, si chiude con il risultato di 1-1. La ripresa vede le due squadre contendersi la vittoria. Il Grosseto cerca di giocare di più la palla. Il Forcoli si affida a veloci contropiede per mettere in difficoltà la retroguardia biancorossa. Poche le occasioni da segnalare nella seconda parte di gara. L'ultimo sussulto è per il Forcoli, che al 35' su un calcio di punizione mette un pallone in aria che Mussio devia leggermente sfiorando il palo. Sarebbe stato un autogoal beffa, visto che l'arbitro fischia la fine delle ostilità subito dopo. Alla fine il pareggio è sostanzialmente giusto.



Campionato Giovanissimi regionali under 15 “2008”

Forcoli Valdera - U.s.Grosseto 1912 1-1

Marcatori: 10' p.t. Barsottini (For.) 21'p.t. Berardone (Gr.)

Forcoli Valdera: Fusi M.,Bacci,Salvadori, Fusi L.(Landi) Dell'Innocenti, Agostini, Mbaup (Castaldo), Ciadrelli, Gradi( Cappelli), Matteoli, Barsottini. A disposizione: Migliarino, Chesi, Crispino, Giuntini. Allenatore: Leonardo Giuntini

U.s. Grosseto 1912: Niccolini L., Niccolini R., Fiore, Napolitano, Chelini(Gigli), Mussio, Margiacchi, Vongher, Di Fraia (Del Chiaro), Berardone (Limosani), Frediani (Pascolini). A disposizione: Malentacchi, Roggiapane, Rossi, Agresti. Allenatore: Michele De Masi

Ammonizioni: 5' s.t. Fiore (Gr). 23' s.t. Bacci (For.)

Arbitro: Mammini Diego della sez. di Pontedera