Emilio Celata al Roma Fringe Festival

Pitigliano: L’attore pitiglianese Emilio Celata è pronto a stupire il pubblico al Roma Fringe Festival con il uso “AAA Cercasi Luminoso SuperAttimo”. Il Teatro Boni di Acquapendente è stato selezionato per il prestigioso Festival. Lo spettacolo, geniale e dirompente, è stato scritto da Emilio e Elisa Celata insieme a Sandro Nardi, che ne cura anche la regia. Sul palco, come sempre, Emilio Celata come unico attore.



L’attore pitiglianese è ormai un punto fermo per le produzioni del Teatro Boni. "Per noi è una grande soddisfazione," ha commentato il Presidente del Teatro, Tolmino Piazzai. "Abbiamo scommesso su Emilio da diversi anni e adesso i suoi spettacoli stanno portando il nome del Boni in tante città italiane."

Oltre ai corsi di formazione che svolge ad Acquapendente insieme a Marilena Guida, Celata è insegnante e regista dei corsi per ragazzi e adolescenti di Pitigliano, organizzati dal Centro Culturale Fortezza Orsini e regista della Compagnia SOS Pitigliano.

“Anna Karenina – viaggio in un Magone di prima classe”, “Il Minotauro” i suoi spettacoli più richiesti, tutti diretti da Sandro Nardi.

Il debutto di “AAA Cercasi Luminoso SuperAttimo” è stato un grande successo al Teatro Boni il 10 marzo, facendo registrare l’ennesimo sold out per l’attore pitiglianese. Il pubblico, soprattutto quello abituato a seguire Celata, si è lasciato trascinare in un vortice emotivo, tanto surreale nel testo quanto estremamente reale nei concetti.

Ora, il pubblico romano avrà l’opportunità di vedere questo spettacolo al Roma Fringe Festival, il Festival del Teatro Indipendente che porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee, uno specchio fedele del mondo che stiamo vivendo: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi.

“Attraverso questi spettacoli – afferma Fabio Galadini, Direttore del Fringe - si potranno capire le tendenze del nuovo teatro, le nuove drammaturgie, scoprire nuovi talenti, nuovi autori. Insomma il Fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale inserimento nel mondo dello spettacolo dal vivo”.

Emilio Celata con il suo "AAA Cercasi Luminoso SuperAttimo" sarà quindi in scena a Roma mercoledì 17 luglio alle 20.30 e giovedì 18 luglio alle 22.00 allo Spazio Diamante, sala Black in Via Prenestina 230.