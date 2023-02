Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd

Mercanti (Pd): “Buon lavoro a Schlein e Fossi. Mi auguro che il Pd possa essere un partito aperto e plurale dove anche chi ha perso si possa sentire a casa”



Grosseto: E' Elly Schlein la nuova segretaria del Pd. Allo scrutinio dei seggi ha superato Stefano Bonaccini.

E' la prima donna alla guida del partito. Ed è la più giovane, ha 38 anni.

"L'ho sentita e le ho fatto i complimenti - ha detto Bonaccini -, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano".

In Toscana, dove fa parte della squadra di Schlein, il nuovo segretario regionale del Pd è Emiliano Fossi.

“Buon lavoro ad Elly Schlein e ad Emiliano Fossi - ha commentato Valentina Mercanti -, da oggi rispettivamente alla guida della Segreteria nazionale e della Segreteria toscana del Partito Democratico. Vittoria inequivocabile. Mi auguro che il Pd possa essere un partito aperto e plurale dove anche chi ha perso si possa sentire a casa. Ringrazio tutti i volontari che hanno reso possibile questa festa di democrazia”.