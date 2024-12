Eliza G, in tour con Andrea Bocelli

Eliza G, cantautrice friulana attiva da tempo a livello internazionale e in tv (All Together Now - Canale 5, Fake Show - Raidue, etc) chiude il 2024 in stato di grazia. Mentre continua ad essere molto attiva sui social (18 milioni di visualizzazioni per i suoi video, sempre incentrati sulla musica), è attualmente in tour con Andrea Bocelli. Eliza G, accompagnata da una grande orchestra, duetta con il celeberrimo tenore, simbolo della melodia italiana nel mondo tra classica e pop.

Firenze: "E' un vero onore cantare con Andrea Bocelli”, racconta Eliza G, che qui vedete con Andrea Bocelli in una foto di Luca Rossetti.“Non è solo una superstar, è un artista che ha una grande empatia. Per questo sul palco è stato sinora facile duettare con lui, nonostante non ci conoscessimo da tempo. Cantare con lui è per me una grande emozione, un'emozione positiva che ho cercato di veicolare nella performance… Mi ha fatto molto piacere che lo stesso Andrea l’abbia sentita forte e chiara, nella mia interpretazione”.

Sarebbe già abbastanza, ma non è tutto. “Lo Spiegone”, rubrica social tra cultura e musica è diventato uno show dal vivo. Sul palco, tra racconti e curiosità, l’artista regala agli spettatori un viaggio musicale in cui, ovviamente, oltre a canzoni che tutti abbiamo nel cuore, sono protagoniste sono anche la sua voce e la sua capacità interpretativa… e la sua ironia. E’ infatti uno spettacolo in cui le note parlano e le risate cantano.

Sul palco con Eliza G c’è una incredibile band diretta dal Maestro Nicola Sciarpa, che è anche pianista. Francesco Bendinelli è al basso, Federico Gaspari alla chitarra mentre Tancredi Lo Cigno è alla batteria. La regia è invece curata da Claudio Insegno (Hairspray, Jersey Boys, La Famiglia Addams, Sweeney Todd, etc), con cui Eliza G ha anche scritto lo spettacolo.

Queste le date già confermate de “Lo Spiegone” mentre scriviamo: il 4 gennaio 2025 Eliza G è al Teatro Atlantico di Borgaro T.se (Torino), il 15 marzo è Teatro Comunale Niccolini di San Casciano Val Di Pesa (Firenze), mentre il 28 marzo lo spettacolo va in scena al Teatro Alcione di Verona. L’ultima data ad oggi in programma è invece prevista al Teatro Govi di Genova, il 5 aprile 2025.

Nato per gioco sui social di Eliza G (al secolo Elisa Gaiotto), “Lo Spiegone” all’inizio aveva lo scopo di creare contenuti interessanti e divertenti per i suoi tanti follower. Nel tempo è diventato una rubrica seguitissima a livello nazionale, trasformandosi prima in un podcast video in continua crescita e ora in uno spettacolo teatrale. Lo scopo è quello di narrare la storia della musica internazionale e degli artisti che hanno fatto la storia, tra aneddoti divertenti e fatti curiosi.

“Lo Spiegone”, quando va in scena, in teatro è quindi uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, agli appassionati di musica e non, perfetto per trascorrere due ore in allegra compagnia.

“Il fatto che la mia rubrica, dopo l’appuntamento settimanale del giovedì, stia per arrivare ufficialmente sul palco dei teatri in tutta Italia mi rende enormemente felice”, racconta Eliza G. “Soprattutto perché penso che la bella musica e la cultura non passino mai di moda e che ci sia bisogno, oggi più che mai, di arte e sostanza musicale”.

“Lo spettacolo sarà un viaggio divertente, riflessivo - a tratti anche toccante”, conclude Eliza G. “Sono certa che anche il pubblico sorriderà insieme a noi. Non vedo l’ora di salire sul palco per la prima di Torino. Sarà una grande emozione”.

CHI E’ ELIZA G

Eliza G è una cantante e compositrice italiana con una grande esperienza di performance live in tutto il mondo. È ben nota nella scena internazionale urban/pop, soprattutto in America Latina ed Europa, con all’attivo ben otto tour in Brasile.

Fin dal 2009 ha pubblicato sia dischi che singoli, licenziati in diversi territori da major (Sony Music, Universal, Warner, Warner Chappell) ed etichette indipendenti (DWA Records, Sugar Music, Urban Glam).

Attualmente in tour con Andrea Bocelli come pop guest in duetto con lui, Eliza é l'unica artista italiana ad essere stata inclusa nelle dieci Blind Auditions più emozionanti nella storia del programma “The Voice Global” mondiale, con oltre 45 milioni di visualizzazioni nel video della sua performance di “Hurt” di Christina Aguilera. L'artista è inoltre vincitrice del “Cerbul De Aur Festival” 2019 del circuito Eurovision, andato in onda in Eurovisione in Romania e si è aggiudicata il secondo posto nella categoria Big Internazionali al festival televisivo “Kenga Magjike” 2021 in Albania con il brano “A Un Passo Dal Deserto” che le è valso la vincita del prestigioso “Premio Lunezia” nell'agosto 2021.

Fortemente voluta dal Governo Italiano in occasione dell'evento per celebrare l'eccellenza italiana all'estero, ha cantato al Senato della Repubblica, in diretta su Rai1. A livello televisivo, è stata anche giudice nel muro del programma “All Together Now”, trasmesso su Canale 5 e special guest su Rai2 mascherata nei panni di una divertente Shakira, duettando con diversi cantanti italiani tra cui Anna Tatangelo e Cristina d’Avena.