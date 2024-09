Elezioni Fibs, Marco Mazzieri e il ruolo internazionale della Federazione

Grosseto: "Sono davvero onorato di ricevere il supporto della IABF - Italian American Baseball Foundation per la mia candidatura alla presidenza della FIBS. Credo fermamente che la Federazione Italiana Baseball Softball debba tornare a svolgere un ruolo sempre più rilevante nel panorama internazionale, un compito che ha trascurato negli ultimi anni. Per questo è necessario un deciso cambio di passo, aprendo a un confronto sempre più ampio con Paesi, movimenti e organizzazioni europee e mondiali". Sono queste le parole di Marco Mazzieri, candidato alla presidenza della FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball - il prossimo 16 novembre a Pieve di Cento (Bologna), in occasione della XXXVII Assemblea Elettiva, dopo aver ricevuto un importante endorsement dalla IABF - Italian American Baseball Foundation nel corso della sua campagna elettorale.

"IABF è una realtà di grande rilevanza a livello internazionale, conosciuta e apprezzata da tutto il nostro movimento. Il loro aiuto e supporto ai numerosi giocatori italiani che sognano di giocare oltreoceano è stato, e continua a essere, estremamente prezioso e porta un contributo importante a livello di visibilità e di gioco ai nostri sport. Sono felice che, per le Elezioni Federali, abbiano deciso di sostenere me e non il presidente uscente, con cui hanno collaborato negli ultimi tempi. Probabilmente hanno capito che la mia visione e quella del gruppo ‘Conto Pieno 2024’, che mi appoggia, è quella giusta per il rilancio del nostro Movimento.”

Per Marco Mazzieri è infatti fondamentale che "la FIBS non si senta inferiore a nessuno e torni a occupare una posizione di rilievo a livello internazionale, interagendo quotidianamente con altre realtà per sviluppare attività e idee che possano far crescere il nostro Movimento, coinvolgendo chi ne è parte attiva ogni giorno: atleti, tecnici e società. Le politiche e le strategie federali sono state infatti un fallimento, come dimostrato dagli zero membri dell’Italia all’interno della Federazione Europea. Uno scenario da evitare in futuro. La nostra Federazione sarà ancora più attenta e aperta ai rapporti con gli altri Paesi europei e mondiali, così come con le principali organizzazioni internazionali, tra cui la MLB (Major League Baseball), la Nippon Professional Baseball (Major League Giapponese) e ovviamente la WBSC (World Baseball Softball Confederation) con le quali posso dire di avere ottimi rapporti da molti anni.”





Marco Mazzieri: la biografia

Nato a Grosseto il 20 dicembre 1962, Marco Mazzieri ha indossato in carriera le maglie di Roselle, Grosseto, Calze Verdi Casalecchio e Fortitudo Bologna, prima di concludere la carriera a Grosseto. Considerato uno dei giocatori più forti nella storia del baseball italiano, ha disputato oltre 1000 partite in Serie A e ha collezionato 73 convocazioni in Nazionale. Come allenatore, ha guidato il BBC Grosseto nel 2001 e 2002, la Nazionale Cadetti alla Babe Ruth World Series nel 2003, la Nazionale Juniores dal 2005 al 2007, vincendo l’Europeo nell'agosto 2007 a Rosmalen, in Olanda. Dal 2007 al 2017 è stato manager della Nazionale Seniores, ottenendo importanti successi per il movimento italiano: le vittorie agli Europei 2010 e 2012 (l’ultimo successo Azzurro), il bronzo nella Coppa Intercontinentale 2010 e le brillanti partecipazioni al World Baseball Classic nel 2009, 2013 e 2017. È stato scout per i Seattle Mariners dal 2008 al 2012 e per i Los Angeles Dodgers dal 2012 al 2015. Attualmente, Mazzieri è Direttore Tecnico della Francisco Cervelli Academy che ha sede a Castiglione della Pescaia (GR) e Chairman della Coach Commission della World Baseball Softball Confederation (WBSC).