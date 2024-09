Elezioni Consorzio Bonifica: il Distretto Biologico Colline della Pia sostiene Fabbri e Colasanti

Grosseto: In vista delle imminenti elezioni per il rinnovo degli organi di governo del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che si terranno a partire da martedì 1 ottobre fino a sabato 5 (data di chiusura dei seggi) il Distretto Biologico Colline della Pia, per bocca del suo presidente Adriano Baiguini, desidera esprimere un chiaro e deciso sostegno per i candidati Fabio Fabbri e Riccardo Colasanti, rispettivamente iscritti nella sezione 1 e 2, entrambi appartenenti alla lista “Bonifica Amica”.



“La nostra scelta – afferma Baiguini - si basa sulla necessità di sostenere l’ingresso di figure preparate e competenti, in grado di affrontare le sfide attuali, come quella dei forti mutamenti climatici, e delle loro evidenti ricadute sulla collettività, con un approccio diverso, innovativo e consapevole. Fabio Fabbri, con la sua lunga esperienza e la sua chiara visione in merito alle politiche di tutela del territorio, rappresenta una straordinaria opportunità per introdurre all’interno della compagine assembleare del Consorzio competenze funzionali ad una gestione dell’ente consortile che sia realmente votata all’efficienza e alla valorizzazione delle risorse, oltre a quella del territorio. Allo stesso modo Riccardo Colasanti, con le sue idee fresche e innovative, diverrà una figura chiave, in grado di promuovere politiche che favoriscano l’adozione di soluzioni efficaci riguardo le numerose problematiche cui il Consorzio è da sempre chiamato a rispondere”.

E proseguendo nella sua dichiarazione, il presidente Baiguini puntualizza: “il Distretto Biologico Colline della Pia ha come interesse primario la gestione oculata delle risorse idriche, specialmente durante la stagione estiva, quando il problema dell'approvvigionamento diventa particolarmente critico. Siamo convinti che con il loro apporto determinante, Fabbri e Colasanti potranno contribuire in modo significativo a sviluppare strategie di intervento efficaci per superare questa problematica, sostenendo un programma di intervento coraggioso e lungimirante, funzionale nel perseguire l’obiettivo urgente di una distribuzione equa e sostenibile del bene acqua per tutti”.

“Inoltre – ha proseguito Baiguini - sarà fondamentale rafforzare in chiave di concreta sinergia le numerose collaborazioni già attive con le amministrazioni pubbliche, che hanno portato a sviluppare progettualità di grande rilevanza per il territorio. Sostenere candidati come Fabbri e Colasanti significa infatti promuovere anche il perseguimento di obiettivi condivisi e il rafforzamento delle sinergie tra enti pubblici e privati. Pertanto – conclude Baiguini - invitiamo tutti i membri della nostra comunità a riflettere su queste considerazioni e a sostenere la candidatura di Fabio Fabbri e Riccardo Colasanti. È tempo di investire in un futuro più sostenibile e responsabile per il nostro territorio, con persone che conoscano da vicino le reali esigenze del settore e abbiano le competenze, la motivazione e le energie necessarie per poterle realizzare”.